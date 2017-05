The Last Jedi: epico video tributo a Luke Skywalker per il 40° anniversario di Star Wars

Luke Skywalker omaggiato dai fan in un un nuovo video che festeggia il 40° anniversario di "Star Wars".

La trama di Star Wars: Gli ultimi Jedi è ancora piuttosto scarna, ma una cosa che sappiamo con certezza è che Luke Skywalker avrà finalmente lo spazio che merita con Mark Hamill che riprenderà il suo ruolo dell'iconico Jedi in questo ottavo capitolo della saga Skywalker. Oggi vogliamo proporvi un video che celebra l'eredità di Luke Skywalker realizzato per celebrare il 40 ° anniversario di Star Wars.

Questo video di quasi dieci minuti è stato realizzato da Heroes Fan Productions e pubblicato su Youtube accompagnato da un messaggio indirizzato ai fan di cui trovate un estratto a seguire.

Buon compleanno Star Wars!! Ci siamo, dopo 3 mesi e mezzo, ho finalmente terminato il mio secondo video di Star Wars. Questo è stato davvero difficile da fare, non solo per la difficoltà nel trovare le sfumature della vita di Luke, ma anche per tirare fuori alcune delle emozioni. Luke Skywalker è un personaggio immensamente unico, la sua vita è stata piena di tante prove e sfide che lo hanno trasformato in uno dei Jedi più potenti mai esistiti.

Luke è sicuramente uno dei personaggi più amati dell'universo di Star Wars. Anche se i fan sono rimasti delusi nel vederlo ottenere solo un minuto di tempo su schermo in "Il risveglio della Forza". In "Gli ultimi Jedi" sarà invece uno dei personaggi principali, e la sua narrazione sarà spinta in avanti, mentre prende Rey sotto la sua ala. Anche se LEI non è esattamente la sua padawan e quello che avrà non sarà un addestramento tradizionale. La musica usata nel video è "This Will Destroy You" di Mighty Rio Grande.