Baywatch 2, confermati Dwayne Johnson e Zac Efron

Di Federico Boni domenica 28 maggio 2017

Baywatch 2 si farà.

Baywatch: prima clip in italiano, featurette 'Action' e due nuove locandine Dwayne Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario nel film di "Baywatch" - Nei cinema dal 1° giugno 2017 Massacrato dalla critica a stelle e strisce, Baywatch ha fatto il suo debutto nei cinema d'America, con previsioni d'incasso che parlano di circa 30/40 milioni di dollari in 4 giorni (domani è il Memorial Day). Essendo costato 70 milioni, e con i mercati esteri da saccheggiare, un buon risultato per la pellicola Paramount, non a caso già pronta al capitolo 2.

Beau Flynn, produttore, ha di fatto ufficializzato Baywatch 2 durante la premiere del primo film, andata in scena a New York, con Damian Shannon e Mark Swift confermati sceneggiatori e Dwayne Johnson e Zac Efron immancabili protagonisti. Presenze obbligate anche per Alexandra Daddario e Kelly Rohrbach, mentre è da vedere se Seth Gordon tornerà in cabina di regia.

“Abbiamo una storia incredibile, abbiamo quest’idea davvero fantastica, li porteremo all’estero”.

Spiagge estere per i bagnini di Baywatch. Questa la trovata produttiva per portare avanti la saga, pronta a sbarcare nelle sale d'Italia a partire dal prossimo fine settimana.