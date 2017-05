Star Wars 8: svelati i primi set LEGO con Snoke, i nuovi AT-AT e il BB-8 versione "Primo Ordine"

Di Pietro Ferraro domenica 28 maggio 2017

Condivise su Twitter immagini dei primi set LEGO dedicati a "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Per i fan dei set LEGO sono trapelate online le prime immagini di alcuni dei nuovi set dedicati a Star Wars: Gli Ultimi Jedi che approderanno nei negozi il prossimo settembre, come parte dell'evento annuale "Force Friday". I set rivelano un nuovo look per Snoke e un BB-8 "malvagio".

Questi set di LEGO confermano anche il ritorno deI camminatori AT-AT che hanno ricevuto degli aggiornamenti che includono rinforzi sostanziali alle "zampe" che non permetterebbero più di abbatterli con l'utilizzo di cavi d'acciaio. Questi nuovi AT-AT somiglianti a giganteschi gorilla sono stati denominati "First Order Heavy Assault Walker", e come si può vedere nei tweet in coda all'articolo sono accompagnati da mini-figures che includono Rey, un soldato della Resistenza, un nuovo pilota di Camminatori che mostra una striscia nera sul casco e uno Stormtrooper del Primo Ordine. Inclusi nei set anche una mini-figure di Poe Dameron che sfoggia un look alla Han Solo e nel frattempo pare sia stato promosso a Capitano.

Il ricco "menù" LEGO include anche uno nuovo Bombardiere della Resistenza, uno sguardo al personaggio dai capelli rosa di Laura Dern, il vice Ammiraglio Holden e al manutentore della Resistenza Rose, interpretato da Kelly Marie Tran. Vediamo anche per la prima volta Paige, la sorella di Rose, una giovane pilota da combattimento addestrata sotto la supervisione di Poe Dameron. Ricordiamo che voci sulla trama vedono Rose e Finn fare squadra per una missione segreta che li porterà sul pianetà casinò di "Canto Bight", dove dovranno far evadere qualcuno da una prigione spaziale.

Tra i molti dettagli svelati c'è anche il nuovo look del Leader Supremo Snoke incluso come mini-figure nel set dello Star Destroyer del Primo Ordine. Snoke è visto nelle sue nuove vesti dorate. Un dettaglio che salta subito agli occhi è che nonostante al sua imponenza sfoggiata in "Il risveglio della Forza", sorprendentemente la mini-figure che lo ritrae non è affatto imponente rispetto alle altre mini-figures. Alcune voci hanno affermato che in realtà Snoke visto "dal vivo" sfiorerà i due metri e mezzo e che questa volta sarà realizzato con effetti pratici e non in CG e motion-capture come in Star Wars 7. Incluso in questo set c'è anche il citato BB-8 nero, al servizio del Primo Ordine, denominato "Unità BB-9e".

LEAKED: Here is our first unofficial look at LEGO sets for 'STAR WARS: THE LAST JEDI'! (Source: Mike Zeroh & @CinematicBanter) pic.twitter.com/pRMyW9VoCA — Comic Fade (@ComicFade) 26 maggio 2017

More new sets... pic.twitter.com/yhGnkSOU8d — mark jackson (@markyj71) 27 maggio 2017