Box Office Italia 2 giugno, Pirati Dei Caraibi 5 vola sopra i 7 milioni

Di Federico Boni sabato 3 giugno 2017

In attesa di Baywatch e Wonder Woman è Pirati Dei Caraibi 5 a far sua la vetta del box office italiano.

2 giugno di festa per Pirati dei Caraibi 5, primo anche ieri e con altri 770.408 euro in saccoccia. Totale di 7.465.846 per il titolo Disney, che è così diventato il nono miglior incasso del 2017. Superati i 7.112.520 euro di Guardiani della Galassia 2. Sempre secondo ma in crescita rispetto a giovedì Wonder Woman, ieri in grado di incassare 340.867 euro, con Baywatch 3° a quota 206.351 euro.

4° posizione e buona tenuta per Fortunata, con 110.542 euro, seguito dai 35.066 euro di 47 metri, dai 33.385 euro di Quello che so di Lei, dai 33.089 euro di Scappa - Get Out, dai 29.978 euro di Nocedicocco, dai 28.889 euro di The Beatles - Sgt. Pepper and Beyond e dai 27.758 euro di Alien: Covenant.



Box Office 2 giugno



PIRATI DEI CARAIBI - 3D - LA VENDETTA DI SALAZAR € 770.408 - 102.755 spettatori



WONDER WOMAN € 340.867 - 47.691 spettatori



BAYWATCH € 206.351 - 28.348 spettatori



FORTUNATA € 110.542 - 16.665 spettatori



47 METRI € 35.066 - 4.868 spettatori



QUELLO CHE SO DI LEI € 33.385 - 5.331 spettatori



SCAPPA - GET OUT € 33.089 - 4.595 spettatori



NOCEDICCOCCO - IL PICCOLO DRAGO € 29.978 - 5.311 spettatori



THE BEATLES - SGT. PEPPER AND BEYOND € 28.889 - 3.441 spettatori



ALIEN: COVENANT € 27.758 - 3.522 spettatori





Box Office Italia 1 giugno Pirati Dei Caraibi 5 batte anche Wonder Woman e Baywatch

Primo anche dinanzi alle new entry. Pirati dei Caraibi 5 ha mantenuto la vetta del botteghino italiano anche nella giornata di ieri, con altri 500.963 euro in tasca e un totale che ha toccato quota 6.691.905 euro. Esordio deludente per Wonder Woman, uscito in 556 copie ma incapace di andare oltre i 215.630 euro. Meglio ha fatto, come media per sala, Baywatch, uscito in meno di 300 copie e partito con 150.830 euro, seguito dai 45.309 euro di Fortunata e dai 43.134 euro di The Beatles - Sgt. Pepper and Beyond.

Sesta piazza con 22.371 euro per 47 metri, seguito dai 17.821 euro di Get Out, dai 15.903 euro di Alien: Covenant, dai 10.343 euro di Quello che so di lei e dai 7.667 euro de I Figli della Notte.



Box Office 1 giugno



PIRATI DEI CARAIBI - LA VENDETTA DI SALAZAR € 500.963 - 70.601 spettatori



WONDER WOMAN € 215.630 - 31.342 spettatori



BAYWATCH € 150.668 - 21.488 spettatori



FORTUNATA € 45.309 - 7.427 spettatori



THE BEATLES - SGT. PEPPER AND BEYOND € 43.134 - 4.334 spettatori



47 METRI € 22.371 - 3.385 spettatori



SCAPPA - GET OUT € 17.821 - 2.708 spettatori



ALIEN: COVENANT € 15.903 - 2.258 spettatori



QUELLO CHE SO DI LEI € 10.343 - 1.895 spettatori



I FIGLI DELLA NOTTE € 7.667 - 1.025 spettatori





Box Office Italia quasi 5 milioni di euro all'esordio per Pirati Dei Caraibi 5

Santo Jack Sparrow. Dopo tre settimane da brividi, il botteghino italiano è tornato a respirare grazie a Pirati dei Caraibi - la Vendetta di Salazar. 4.870.348 euro in 5 giorni per la pellicola Disney, uscita di mercoledì e in grado di calamitare 670.121 spettatori al cinema, con una media di 4.270 euro a sala. Netto il calo rispetto agli ultimi due capitoli: 7.098.550 euro in 5 giorni per Ai confini del Mondo e 7.226.570 euro in 5 giorni per Ai confini del Mare. Ma Capitan Johnny Depp, va detto, tiene ancora botta.

Dietro di lui Fortunata di Sergio Castellitto, premiato al Festival di Cannes e arrivato ai 1.095.860 euro totali dopo 9 giorni di programmazione, seguito dagli 870.593 euro di Scappa - Get Out e dai 212.877 euro dell'esordiente 47 metri. Quinta posizione con 2.353.128 euro per Alien: Covenant, deludente anche in Italia quanto in America, seguito dai 1.791.494 euro di King Arthur - Il potere della spada, dai 371.506 euro di The Dinner, dai 643.796 euro di Tutto quello che Vuoi, dai 6.477.586 euro della sorpresa Famiglia all'Improvviso e dai 7.088.948 euro di Guardiani della Galassia Vol. 2. Da segnalare infine i 51.762 euro all'esordio di Cuori Puri, con una media per sala di 1.035 euro, e i 44.670 euro euro di Ritratto di Famiglia con Tempesta, con una media per copia di 1.090 euro.

Weekend pronto a partire mercoledì anche il prossimo, grazie alla festa del 2 giugno, con I figli della notte, Tavolo n. 19, Nocedicocco - Il piccolo drago, Una vita, Quello che so di lei, Free To Run e soprattutto Baywatch e Wonder Woman, supereroina DC pronta ad azzannare al collo i Pirati Disney.