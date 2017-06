Box Office Italia 3 giugno, Pirati Dei Caraibi 5 sempre in testa

Di Federico Boni domenica 4 giugno 2017

In attesa di Baywatch e Wonder Woman è Pirati Dei Caraibi 5 a far sua la vetta del box office italiano.

Ancora un sabato da primatista per Pirati dei Caraibi 5, in testa al botteghino anche ieri. Altri 432.804 euro in tasca per la pellicola Disney, che ha così raggiunto i 7.913.738 euro totali, seguita dai 207.171 euro di Wonder Woman e dai 130.513 euro di Baywatch.

Quarta piazza con 62.511 euro per Fortunata, seguito dai 29.056 euro di Quello che so di Lei, dai 24.811 euro di Nocedicocco, dai 20.434 euro di 47 metri, dai 19.756 euro di Get Out, dai 16.276 euro di Alien: Covenant e dai 15.773 euro di Tutto quello che vuoi. Domani mattina, come sempre, il dettagliato resconto del weekend italiano.



Box Office 3 giugno



PIRATI DEI CARAIBI - LA VENDETTA DI SALAZAR € 432.804 - 57.438 spettatori



WONDER WOMAN € 207.171 - 28.999 spettatori



BAYWATCH € 130.513 - 17.826 spettatori



FORTUNATA € 62.511 - 9.302 spettatori



QUELLO CHE SO DI LEI € 29.056 - 4.749 spettatori



NOCEDICCOCCO - IL PICCOLO DRAGO € 24.811 - 4.179 spettatori



47 METRI € 20.434 - 2.770 spettatori



SCAPPA - GET OUT € 19.756 - 2.714 spettatori



ALIEN: COVENANT € 16.276 - 2.066 spettatori



TUTTO QUELLO CHE VUOI € 15.773 - 2.319 spettatori





Box Office Italia 2 giugno Pirati Dei Caraibi 5 vola sopra i 7 milioni

2 giugno di festa per Pirati dei Caraibi 5, primo anche ieri e con altri 770.408 euro in saccoccia. Totale di 7.465.846 per il titolo Disney, che è così diventato il nono miglior incasso del 2017. Superati i 7.112.520 euro di Guardiani della Galassia 2. Sempre secondo ma in crescita rispetto a giovedì Wonder Woman, ieri in grado di incassare 340.867 euro, con Baywatch 3° a quota 206.351 euro.

4° posizione e buona tenuta per Fortunata, con 110.542 euro, seguito dai 35.066 euro di 47 metri, dai 33.385 euro di Quello che so di Lei, dai 33.089 euro di Scappa - Get Out, dai 29.978 euro di Nocedicocco, dai 28.889 euro di The Beatles - Sgt. Pepper and Beyond e dai 27.758 euro di Alien: Covenant.



Box Office 2 giugno



PIRATI DEI CARAIBI - 3D - LA VENDETTA DI SALAZAR € 770.408 - 102.755 spettatori



WONDER WOMAN € 340.867 - 47.691 spettatori



BAYWATCH € 206.351 - 28.348 spettatori



FORTUNATA € 110.542 - 16.665 spettatori



47 METRI € 35.066 - 4.868 spettatori



QUELLO CHE SO DI LEI € 33.385 - 5.331 spettatori



SCAPPA - GET OUT € 33.089 - 4.595 spettatori



NOCEDICCOCCO - IL PICCOLO DRAGO € 29.978 - 5.311 spettatori



THE BEATLES - SGT. PEPPER AND BEYOND € 28.889 - 3.441 spettatori



ALIEN: COVENANT € 27.758 - 3.522 spettatori





Box Office Italia 1 giugno Pirati Dei Caraibi 5 batte anche Wonder Woman e Baywatch

Primo anche dinanzi alle new entry. Pirati dei Caraibi 5 ha mantenuto la vetta del botteghino italiano anche nella giornata di ieri, con altri 500.963 euro in tasca e un totale che ha toccato quota 6.691.905 euro. Esordio deludente per Wonder Woman, uscito in 556 copie ma incapace di andare oltre i 215.630 euro. Meglio ha fatto, come media per sala, Baywatch, uscito in meno di 300 copie e partito con 150.830 euro, seguito dai 45.309 euro di Fortunata e dai 43.134 euro di The Beatles - Sgt. Pepper and Beyond.

Sesta piazza con 22.371 euro per 47 metri, seguito dai 17.821 euro di Get Out, dai 15.903 euro di Alien: Covenant, dai 10.343 euro di Quello che so di lei e dai 7.667 euro de I Figli della Notte.



Box Office 1 giugno



PIRATI DEI CARAIBI - LA VENDETTA DI SALAZAR € 500.963 - 70.601 spettatori



WONDER WOMAN € 215.630 - 31.342 spettatori



BAYWATCH € 150.668 - 21.488 spettatori



FORTUNATA € 45.309 - 7.427 spettatori



THE BEATLES - SGT. PEPPER AND BEYOND € 43.134 - 4.334 spettatori



47 METRI € 22.371 - 3.385 spettatori



SCAPPA - GET OUT € 17.821 - 2.708 spettatori



ALIEN: COVENANT € 15.903 - 2.258 spettatori



QUELLO CHE SO DI LEI € 10.343 - 1.895 spettatori



I FIGLI DELLA NOTTE € 7.667 - 1.025 spettatori





Box Office Italia quasi 5 milioni di euro all'esordio per Pirati Dei Caraibi 5

Santo Jack Sparrow. Dopo tre settimane da brividi, il botteghino italiano è tornato a respirare grazie a Pirati dei Caraibi - la Vendetta di Salazar. 4.870.348 euro in 5 giorni per la pellicola Disney, uscita di mercoledì e in grado di calamitare 670.121 spettatori al cinema, con una media di 4.270 euro a sala. Netto il calo rispetto agli ultimi due capitoli: 7.098.550 euro in 5 giorni per Ai confini del Mondo e 7.226.570 euro in 5 giorni per Ai confini del Mare. Ma Capitan Johnny Depp, va detto, tiene ancora botta.

Dietro di lui Fortunata di Sergio Castellitto, premiato al Festival di Cannes e arrivato ai 1.095.860 euro totali dopo 9 giorni di programmazione, seguito dagli 870.593 euro di Scappa - Get Out e dai 212.877 euro dell'esordiente 47 metri. Quinta posizione con 2.353.128 euro per Alien: Covenant, deludente anche in Italia quanto in America, seguito dai 1.791.494 euro di King Arthur - Il potere della spada, dai 371.506 euro di The Dinner, dai 643.796 euro di Tutto quello che Vuoi, dai 6.477.586 euro della sorpresa Famiglia all'Improvviso e dai 7.088.948 euro di Guardiani della Galassia Vol. 2. Da segnalare infine i 51.762 euro all'esordio di Cuori Puri, con una media per sala di 1.035 euro, e i 44.670 euro euro di Ritratto di Famiglia con Tempesta, con una media per copia di 1.090 euro.

Weekend pronto a partire mercoledì anche il prossimo, grazie alla festa del 2 giugno, con I figli della notte, Tavolo n. 19, Nocedicocco - Il piccolo drago, Una vita, Quello che so di lei, Free To Run e soprattutto Baywatch e Wonder Woman, supereroina DC pronta ad azzannare al collo i Pirati Disney.