Box Office Italia, quasi 5 milioni di euro all'esordio per Pirati Dei Caraibi 5

Di Federico Boni lunedì 29 maggio 2017

In attesa di Baywatch e Wonder Woman è Pirati Dei Caraibi 5 a far sua la vetta del box office italiano.

Box Office Usa, Pirati dei Caraibi 5 straccia Baywatch Pirati dei Caraibi 5 fa suo il weekend del Memorial Day, in attesa di Wonder Woman. Santo Jack Sparrow. Dopo tre settimane da brividi, il botteghino italiano è tornato a respirare grazie a Pirati dei Caraibi - la Vendetta di Salazar. 4.870.348 euro in 5 giorni per la pellicola Disney, uscita di mercoledì e in grado di calamitare 670.121 spettatori al cinema, con una media di 4.270 euro a sala. Netto il calo rispetto agli ultimi due capitoli: 7.098.550 euro in 5 giorni per Ai confini del Mondo e 7.226.570 euro in 5 giorni per Ai confini del Mare. Ma Capitan Johnny Depp, va detto, tiene ancora botta.

Dietro di lui Fortunata di Sergio Castellitto, premiato al Festival di Cannes e arrivato ai 1.095.860 euro totali dopo 9 giorni di programmazione, seguito dagli 870.593 euro di Scappa - Get Out e dai 212.877 euro dell'esordiente 47 metri. Quinta posizione con 2.353.128 euro per Alien: Covenant, deludente anche in Italia quanto in America, seguito dai 1.791.494 euro di King Arthur - Il potere della spada, dai 371.506 euro di The Dinner, dai 643.796 euro di Tutto quello che Vuoi, dai 6.477.586 euro della sorpresa Famiglia all'Improvviso e dai 7.088.948 euro di Guardiani della Galassia Vol. 2. Da segnalare infine i 51.762 euro all'esordio di Cuori Puri, con una media per sala di 1.035 euro, e i 44.670 euro euro di Ritratto di Famiglia con Tempesta, con una media per copia di 1.090 euro.

Weekend pronto a partire mercoledì anche il prossimo, grazie alla festa del 2 giugno, con I figli della notte, Tavolo n. 19, Nocedicocco - Il piccolo drago, Una vita, Quello che so di lei, Free To Run e soprattutto Baywatch e Wonder Woman, supereroina DC pronta ad azzannare al collo i Pirati Disney.