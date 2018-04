I Segreti di Wind River: trailer e clip in italiano del thriller con Jeremy Renner e Elizabeth Olsen

Di Pietro Ferraro martedì 3 aprile 2018

I segreti di Wind River: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di Taylor Sheridan nei cinema italiani dal 5 aprile 2018.

Dopo la tappa al Festival di Cannes, dove ha vinto per la Miglior Regia nella sezione "Un Certain Regard", il 5 aprile arriva nei cinema italiani I segreti di Wind River, thriller interpretato da Jeremy Renner, Elizabeth Olsen e Jon Bernthal, che segna il debutto come regista dello sceneggiatore Taylor Sheridan, candidato all'Oscar per Sicario e Hell or High Water.





Un cacciatore solitario (Jeremy Renner) ritrova durante un’escursione tra le nevi il corpo senza vita della figlia di un suo caro amico. Mosso da un passato personale misterioso decide di unirsi alla giovane agente FBI Jane Banner (Elizabeth Olsen) in una pericolosa caccia all’assassino. Nell’apparente silenzio dei ghiacci si nasconde una sconvolgente verità.

NOTE DEL REGISTA TAYLOR SHERIDAN

Quando ho iniziato a pensare a I segreti di Wind River, il mio primo film come regista, volevo che fosse la conclusione di una trilogia tematica che esplora la moderna frontiera americana. Partendo dall'epidemia di violenza lungo il confine statunitense/messicano in Sicario e poi passando al divario tra immensa ricchezza e povertà nella Comancheria del Texas in Hell or High Water, I segreti di Wind River è il capitolo finale di questa trilogia.

I segreti di Wind River esplora forse l’aspetto più tangibile della frontiera americana e il più grande fallimento dell'America: la riserva dei nativi americani. Da un punto di vista più intimo, è lo studio di come un uomo supera una tragedia senza mai porvi una vera fine. Da una prospettiva più ampia invece, è un approfondimento sulle conseguenze di com’è vivere in terre dove non si sarebbe mai voluto abitare.

È un luogo brutale, dove il paesaggio stesso è un antagonista. È un luogo in cui la tossicodipendenza e gli omicidi uccidono più del cancro, e lo stupro è considerato un rito di passaggio per le ragazze per diventare donne. È un luogo in cui le leggi dello Stato lasciano spazio alle leggi della natura. Nessun posto in Nord America è rimasto così invariato nel secolo scorso e nessun posto in America ha sofferto tanto dei cambiamenti che vi hanno avuto luogo.

Il regista Taylor Sheridan racconta la fonte d'ispirazione per la storia del film.

Penso che sia una sequenza di eventi. Sono storie particolari di ogni riserva e sono state largamente ignorate, e quando mi sono trovato finalmente nella posizione di poter dare a queste storie una voce, l'ho fatto. Il mio processo di ricerca è nato dal fatto che avevo davvero degli amici nella riserva, sono andato a trovarli e ho ascoltato le loro storie. Ho trascorso molto tempo con le persone del posto e mi sono fatto raccontare vicende da sempre ignorate. Questo è stato il mio processo di ricerca della storia. L'ho vissuta.

Sherida parla della scelta di Jeremy Renner come protagonista.

Beh, ero molto intrigato dal concetto del superare una tragedia senza mai chiuderla definitivamente ed esplorare quella situazione attraverso un personaggio. Volevo trovare un modo per dare al pubblico una visione reale della sofferenza e della violenza contro le donne, come avviene nella riserva. Per quanto riguarda la scelta di Jeremy, lui è un vero e proprio mix di forza e vulnerabilità. Avevo bisogno di un attore con estrema versatilità che si adattasse al personaggio, e Jeremy lo fa alla perfezione.





Wind River: nuovo trailer e locandine del thriller con Jeremy Renner e Elizabeth Olsen

The Weinstein Company ha reso disponibili un secondo trailer e 4 locandine ufficiali di Wind River, il crime-thriller che segna il debutto da regista dello sceneggiatore Taylor Sheridan candidato all'Oscar per Sicario e Hell or High Water. Sheridan dirige Winde River da una sua sceneggiatura che segue Jeremy Renner nei panni di un agente dello "United States Fish and Wildlife Service" del Wyoming che trova il corpo di una giovane donna in territorio nativo americano. Quando un'agente dell'FBI è assegnata al caso (Elizabeth Olsen) fa squadra con il personaggio di Renner per risolvere il mistero.

Il film interpretato anche da Julia Jones, Jon Bernthal, Gil Birmingham, Graham Greene e Kelsey Asbille debutta nei cinema americani il 4 agosto.





Wind River: primo trailer del thriller con Jeremy Renner e Elizabeth Olsen

Dopo aver scritto film acclamati come Sicario e Hell or High Water, lo sceneggiatore Taylor Sheridan debutta alla regia con il thriller Wind River che arriva nei cinema americani il 4 agosto.

Il film segue Jeremy Renner nei panni di Cory Lambert, agente dello United States Fish and Wildlife Service (FWS) che lavora presso la riserva indiana Wind River in Wyoming. Quando Lambert trova il corpo di una giovane donna in montagna, viene chiamato un agente dell'FBI (Elizabeth Olsen) per risolvere quello che appare come un omicidio. Lei è un agente alle prime armi e questo è il suo primo grande caso, il che significa che è impreparata ad affrontare lo scenario ostile di Wind River in inverno, sia letteralmente che figurativamente. I due dovranno quindi lavorare insieme se vogliono scoprire chi ha commesso questo crimine.

Lo United States Fish and Wildlife Service (FWS) è una agenzia del Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti che si occupa della gestione e conservazione della fauna selvatica nonchè di alcuni monumenti nazionali degli Stati Uniti.

Il cast include anche Julia Jones, Jon Bernthal, Gil Birmingham, Graham Greene e Kelsey Asbille.

La trama ufficiale:



L'agente dello "US Fish & Wildlife Service" Cory Lambert scopre un corpo nell'aspro scenario naturale della riserva indiana di Wind River. L'FBI invia la recluta fresca di nomina Jane Banner, ma lei è impreparata alle difficoltà generate dal clima opprimente e dall'isolamento dell'inverno del Wyoming. Quando recluta Cory come guida, i due si avventurano in profondità in un mondo devastato dalla violenza e dagli elementi. Wind River è uno sguardo attento alla vita ai margini di una imponente scenario selvaggio, dove lo stato di diritto è eclissato dalle leggi della natura.