Wind River: nuovo trailer e locandine del thriller con Jeremy Renner e Elizabeth Olsen

Di Pietro Ferraro giovedì 20 luglio 2017

Wind River: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di nei cinema americani dal 4 agosto 2017.

The Weinstein Company ha reso disponibili un secondo trailer e 4 locandine ufficiali di Wind River, il crime-thriller che segna il debutto da regista dello sceneggiatore Taylor Sheridan candidato all'Oscar per Sicario e Hell or High Water. Sheridan dirige Winde River da una sua sceneggiatura che segue Jeremy Renner nei panni di un agente dello "United States Fish and Wildlife Service" del Wyoming che trova il corpo di una giovane donna in territorio nativo americano. Quando un'agente dell'FBI è assegnata al caso (Elizabeth Olsen) fa squadra con il personaggio di Renner per risolvere il mistero.

Il film interpretato anche da Julia Jones, Jon Bernthal, Gil Birmingham, Graham Greene e Kelsey Asbille debutta nei cinema americani il 4 agosto.





Wind River: primo trailer del thriller con Jeremy Renner e Elizabeth Olsen

Dopo aver scritto film acclamati come Sicario e Hell or High Water, lo sceneggiatore Taylor Sheridan debutta alla regia con il thriller Wind River che arriva nei cinema americani il 4 agosto.

Il film segue Jeremy Renner nei panni di Cory Lambert, agente dello United States Fish and Wildlife Service (FWS) che lavora presso la riserva indiana Wind River in Wyoming. Quando Lambert trova il corpo di una giovane donna in montagna, viene chiamato un agente dell'FBI (Elizabeth Olsen) per risolvere quello che appare come un omicidio. Lei è un agente alle prime armi e questo è il suo primo grande caso, il che significa che è impreparata ad affrontare lo scenario ostile di Wind River in inverno, sia letteralmente che figurativamente. I due dovranno quindi lavorare insieme se vogliono scoprire chi ha commesso questo crimine.

Lo United States Fish and Wildlife Service (FWS) è una agenzia del Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti che si occupa della gestione e conservazione della fauna selvatica nonchè di alcuni monumenti nazionali degli Stati Uniti.

Il cast include anche Julia Jones, Jon Bernthal, Gil Birmingham, Graham Greene e Kelsey Asbille.

La trama ufficiale:



L'agente dello "US Fish & Wildlife Service" Cory Lambert scopre un corpo nell'aspro scenario naturale della riserva indiana di Wind River. L'FBI invia la recluta fresca di nomina Jane Banner, ma lei è impreparata alle difficoltà generate dal clima opprimente e dall'isolamento dell'inverno del Wyoming. Quando recluta Cory come guida, i due si avventurano in profondità in un mondo devastato dalla violenza e dagli elementi. Wind River è uno sguardo attento alla vita ai margini di una imponente scenario selvaggio, dove lo stato di diritto è eclissato dalle leggi della natura.