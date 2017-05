Wonder Woman: la colonna sonora del cinecomic DC

Di Pietro Ferraro martedì 30 maggio 2017

"Wonder Woman" debutta nei cinema italiani il 1° giugno e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del cinecomic DC.

Finalmente ci siamo, la fascinosa e carismatica Wonder Woman di Gal Gadot è pronta debuttare nei cinema italiani il prossimo 1° giugno con il suo primo film in solitaria, e come è nostra consuetudine ci occupiamo anche delle musiche del nuvo cinecomic DC diretto da Patty Jenkins (Monster).

Prima di diventare Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, preparata per diventare una guerriera invincibile. Cresciuta su un’isola paradisiaca ben nascosta, quando un pilota Americano compie un atterraggio di emergenza sulle sue sponde e racconta di un enorme conflitto scoppiato nel mondo esterno, Diana abbandona la propria casa convinta di poter porre fine alla minaccia. Combattendo al fianco dell’uomo in una guerra che metta fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi pieni poteri...e il suo vero destino.

La colonna sonora del film Wonder Woman è scritta, arrangiata e composta da Rupert Gregson-Williams (Storia d'inverno, The Legend of Tarzan, La battaglia di Hacksaw Ridge) supportato da Tom Howe, Paul Mounsey e Andrew Kawczynski che hanno fornito musica aggiuntiva.

La cantante australiana Sia ha interpretato con il musicista inglese Labrinth il brano "To Be Human" incluso nella colonna sonora del film.

TRACK LISTINGS

1. Amazons Of Themyscira

2. History Lesson

3. Angel On The Wing

4. Ludendorff, Enough!

5. Pain, Loss & Love

6. No Man’s Land

7. Fausta

8. Wonder Woman’s Wrath

9. The God Of War

10. We Are All To Blame

11. Hell Hath No Fury

12. Lightning Strikes

13. Trafalgar Celebration

14. Action Reaction

15. To Be Human – Sia (feat. Labrinth)

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.