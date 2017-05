Baywatch: la colonna sonora del film con The Rock

Di Pietro Ferraro mercoledì 31 maggio 2017

Baywatch approda nei cinema il 1° giugno e Blogo vi propone la colonna sonora del remake con The Rock e Zac Efron.

Il 1° giugno debutta nei cinema italiani Baywatch, quindi cogliamo l'occasione per proporvi la colonna sonora di questa trasferta sul grande schermo della popolare serie tv anni '90 che vedeva nel cast il David Hasselhoff di Supercar e la modella Pamela Anderson.

Per una generazione di appassionati di televisione, in tutto il mondo, il titolo Baywatch evoca immagini di sole, surf e bagnini statuari che corrono al rallentatore in attillati costumi da bagno rossi, ma Dwayne "The Rock" Johnson ci tiene a ribadire che quello che vedremo su grande schermo non sarà il Baywatch di papà.

Baywatch è la serie televisiva più riuscita di tutti i tempi. Quindi sono stato attratto dalla sfida di ripresentare questa amatissima istituzione a un nuovo pubblico che altrimenti sarebbe cresciuto senza. Ovviamente, c'era già molto dello show originale che funzionava", dice Johnson. Quindi volevamo mantenere alcuni degli elementi fondamentali al loro posto e creare i presupposti per un lungometraggio. Le scene d’effetto sono più forti, l'azione è più intensa, ma non ci siamo presi sul serio come nella serie TV. Abbiamo lavorato duramente per trovare il giusto equilibrio. Seth ha preparato perfettamente la strada. Cazzuti quanto l’azione di questo film, siamo anche noi parte dello scherzo. Ci stiamo divertendo tutti quanti un mondo. Ce la stiamo ridendo con Baywatch, non di Baywatch.

Le musiche originali del film sono di Christopher Lennertz che si è specializzato in comedy, tra i suoi crediti musiche per Alvin Superstar, Come ammazzare il capo...e vivere felici, Poliziotto in prova e Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia.

La colonna sonora include anche brani di Notorious B.I.G. Sean Paul, Chemical Brothers, Lionel Richie e Vince Staples.

Per i trailer è stato stato utilizzati anche il brano "Delirious (Boneless)" di Steve Aoki, Chris Lake & Tujamo feat. Kid Ink.

Le canzoni del film:

1. Hypnotize - The Notorious B.I.G.

2. No Lie - Sean Paul feat. Dua Lipa

3. Everyday (Dirty Version) - A$AP Rocky feat. Rod Stewart, Miguel & Mark Ronson

4. BagBak - Vince Staples

5. Legend Has It - Run The Jewels

6. Go - The Chemical Brothers

7. Doin' It Right - STS X RJD2

8. Say You, Say Me - Lionel Richie-

9. Touch Down - KSI feat. Stefflon Don

10. Give It to Me Twice - Party Favor feat. Sean Kingston & Rich The Kid

11. Panda (Luca Lush Remix) - Desiigner

Per ascoltare la compilation integrale clicca QUI.

Le musiche originali di Christopher Lennertz:

1. Off the Jetty (feat. Assassin)

2. Leeds – To the Tower (feat. Assassin)

3. 03 Pier Rescue

4. Tryout Speech

5. 1073

6. Fireboat

7. Two Gold

8. Dave Is Chum – All Connected

9. Chen Intel

10. Brody Screwed Up

11. Just the Taint 2:24

12. Bathtime S******d

13. Nothing to Hide

14. That's How My Balls Talk

15. You Wanted This

16. Sandgrifter – Watch the Bay

17. Ronnie Hacks the Huntley

18. Flakka Diver

19. One Hold Out

20. I'm Oceanic Motherf#@%er

21. No Longer Trainees

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.