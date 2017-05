Star Wars 8 confermerà la teoria di una connessione tra Anakin e Rey?

Di Pietro Ferraro martedì 30 maggio 2017

Una teoria di lunga data incentrata sulla spada laser blu di Luke potrebbe essere confermata in "Star Wars 8".

In Star Wars: Gli Ultimi Jedi sarà rivelato uno dei misteri che circondano i nuovi personaggi introdotti in "Il risveglio della Forza"? Sappiamo che non scopriremo il mistero di Snoke fino a Star Wars 9, ma che dire delle origini di Rey e del suo passato? Lucasfilm ha recentemente confermato ufficialmente che Rey erediterà la vecchia spada laser blu di Luke, che una volta apparteneva al padre Anakin Skywalker. La cosa non dovrebbe sorprendere dato che abbiamo visto Rey usare la spada per allenarsi nel primo trailer di Star Wars 8 e brandirla in tutto il materiale di marketing rilasciato sinora. Ma quello che Pablo Hidalgo di Lucasfilm ha recentemente affermato parlando con Vanity Fair ha messo in allerta i fan.

Star Wars 7: Rey è la reincarnazione di Anakin Skywalker? Un fan ipotizza che Rey sia in realtà il padre di Luke Skywalker!

Quando "Gli ultimi Jedi" ha iniziato le riprese lo scorso anno, voci hanno cominciato a diffondersi su Rey come potenziale reincarnazione di Anakin e che questa sarà la grande rivelazione che il film svelerà. Come molti di voi sapranno il concepimento di Anakin non è stato tradizonale ed ha visto coinvolti la Forza, la madre Shmi e i controversi Midi-chlorian, si dice che Rey sia stata concepita in modo simile, con il "Fantasma di Forza" di Anakin che ha trovato un modo per fondersi con un bambino non ancora nato. Troppo audace? Sì. Totalmente inverosimile? Forse no.

Secondo un recente volantino promozionale giapponese in Star Wars 8 ci sarà una sconvolgente rivelazione che lascerà i fan di stucco e cambierà il corso dell'intera saga. E' indubbio che tale sconvolgente rivelazione riguarderà la storia personale di Rey, ma cosa riguarderà esattamente questo segreto?

Come sappiamo dagli eventi de "Il risveglio della Forza", probabilmente ruoterà intorno alla vecchia spada laser blu di Luke. Nella fase promozionale iniziale Lucasfilm e Disney si sono coordinati in uno sforzo concertato per non mostrare la spada laser nelle mani di Rey nella maggior parte del materiale di marketing. La spada nel materiale pormozionale veniva invece brandita da Finn così da creare un entusiasmante effetto sorpresa quando l'abbiamo vista impugnata da Rey nel duello finale con Kylo Ren.

Ora che Disney e Lucasfilm hanno confermato che la vecchia spada laser blu appartiene ufficialmente a Rey è stato anche confermato che Luke utilizzerà invece una spada laser verde.

La connessione di Rey alla spada laser sarà un punto chiave della trama di Star Wars 8. Pablo Hidalgo, portavoce di Lucasfilm per tutti i dettagli riguardanti il nuovo canone ufficiale di Star Wars, ha confermato che Rey tornerà a brandire questa arma, ma stavolta come legittima proprietaria. Hidalgo in primo luogo ha confermato che è stato che Anakin ha costruire quella spada laser blu e che l'ha utilizzata finché non l'ha perduta nel suo duello con Obi-Wan Kenobi in "La vendetta dei Sith", con un anziano Ben che la donerà successivamente a Luke.

Anche se l'ha utilizzata in più occasioni e ha significato molto per Luke, la vecchia spada laser blu di Anakin non è mai stata di Luke, poiché la sua spada laser, quella costruita con le proprie mani e spada laser ufficiale di Luke nel canone, è quella di colore verde. C'è anche una scena tagliata da "Il ritorno dello Jedi" che mostra Luke costruire la sua spada laser verde. Come tutti sanno, Luke ha perso la spada laser insieme alla sua mano durante il duello con suo padre su Bespin. Quindi il mistero che permane intorno all'iconica arma Jedi è come sia arrivata da Cloud City al castello di Maz Kanata e perché chiami specificamente Rey. Il fatto che la spada sia palesemente legata a Rey ha spinto i fan ad ipotizzare che lei sia in qualche modo parte della famiglia Skywalker. Quello che crea qualche dubbio è il fatto che questa spada non abbia mai "chiamato" Luke nello stesso modo in nessun romanzo, fumetto o altri media del franchise (Universo Espanso incluso).

Inoltre nel duello con Rey alla fine de "Il risveglio della Forza", la spada laser non vola nelle mani di Kylo Ren mostrando che non vi è alcuna connessione con lui. Dove tutto questo diventa davvero interessante è quando Pablo Hidalgo suggerisce che vi sia un qualche collegamento tra Rey e Anakin.

In generale una spada laser appartiene alla persona che l'ha costruita. In "Il risveglio della Forza" Maz dice che la spada sta chiamando Rey. Che la stia letteralmente chiamando perché diventerà sua o la stia chiamando perchè sa che potrebbe tornare da Luke si vedrà.

A questo commento è seguita la conferma ufficiale da Lucasfilm che la spada laser blu è ora considerata "la spada laser di Rey", e sarà presentata così in ogni altro materiale promozionale rilasciato fino all'uscita del film. Questa conferma abbinata al commento di Hidalgo ha dato nuovo vigore alla teoria che Rey sia Anakin reincarnato. Aggiungete il fatto che nella visione / flashback di Rey si ascoltano le voci di Obi-Wan Kenobi e Yoda, ma non quella di Anakin e si aggiunge carne al fuoco delle speculazioni. Dov'è il "Fantasma di Forza" di Anakin? Ci sono voci che Hayden Christensen potrebbe tornare come "Fantasma di Forza" in "Gli ultimi Jedi", ma non c'è alcuna prova sostanziale a sostegno di questa ipotesi. Quindi resta da stabilire cosa significherà in termini di trama che la spada laser di Anakin sia ora la spada di Rey.