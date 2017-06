Bedevil - Non installarla: prima clip in italiano e foto del film horror dei fratelli Vang

Di Pietro Ferraro mercoledì 7 giugno 2017

Bedevil - Non installarla: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror dei fratelli Vang nei cinema italiani dal 28 giugno 2017.

Adler Entertainment ha reso disponibili un set di foto ufficiali e una prima clip con una scena in italiano del film Bedevil - Non installarla. il nuovo horror arrivo nei cinema italiani il prossimo 28 giugno.

Un Applicazione di stampo demoniaco perseguita chiunque abbia la pessima idea di installarla e a farne le spese saranno cinque adolescenti che vedranno le loro paure più profonde prendere corpo.

Il film segna il debutto alla regia dei fratelli Vang registi dell'apprezzato corto fantascientifico "Sentient".





Bedevil - Non installarla: trailer italiano del film horror dei fratelli Vang

Adler Entertainment ha reso disponibili un trailer italiano e una locandina di Bedevil - Non installarla, nuovo horror incentrato su una demoniaca "app" killer diretto dai fratelli Abel e Burlee Vang in arrivo nei cinema italiani il prossimo 28 giugno.





Cinque adolescenti ricevono un invito a scaricare un' app simile a Siri. L'app, chiamata "Bedevil", una volta installata inizia a perseguitarli, facendo emergere le loro peggiori paure. Per arrestare questa forza malvagia, i ragazzi devono imparare a fidarsi l’uno dell’altro, contando solo sulla propria intelligenza e coraggio.

I fratelli Vang debuttano alla regia con un film horror descritto come una via di mezzo tra Lei di Spike Jonze e il classico IT di Stephen King.

Il film vede protagonista Saxon Sharbino vista nel recente reboot Poltergeist e nella serie tv Touch che interpreta un'adolescente che scarica un'applicazione misteriosa che inizia a perseguitarla.

Il film è interpretato anche da Brandon Soo Hoo (Dal tramonto all'alba - La serie) nei panni di Dan, il buffone della comitiva che non crede nel sovrannaturale; Victory Van Tuyl è la sua fidanzata Hayley, che sogna di fare l'attrice e Alexis G. Zall (Ouija 2) è una delle prime ragazze a scaricare l'applicazione killer. Il cast è completato da Mitchell Edwards, Carson Boatman, Bonnie Morgan, Robyn Cohen, Kate Orsini e Jordan Essoe nei panni di Mr. Bedevil.

A livello di stile il film rende omaggio a registi giapponesi come Masaki Kobayashi (Kwaidan) e Takashi Miike (Gozu). L'anno scorso i Vang hanno realizzato il corto fantascientifico "Sentient" che ha permesso loro di ottenere finanziamenti per realizzare Bedevil.

Jason Voorhees, Michael Myers, Freddy Krueger, questi tizi sono andati e sono di una generazione diversa. I cattivi sovrannaturali di oggi non sono abbastanza carismatici. Uccidono meccanicamente. Abbiamo creato un personaggio come Hannibal Lecter e il Joker, ma in un film sovrannaturale. Stiamo reinventando la figura del boogeyman con questa app.

Nel team produttivo figurano l'esperto di effetti speciali e make-up artist Rob Hall (Paranormal Activity 4, Area 51, Superbad) che ha diretto episodi della serie tv Teen Wolf e Kirk Roos produttore della serie tv Badlands.