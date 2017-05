Bedevil - Non installarla: trailer italiano del film horror dei fratelli Vang

Di Pietro Ferraro martedì 30 maggio 2017

Bedevil - Non installarla: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror dei fratelli Vang nei cinema italiani dal 28 giugno 2017.

Adler Entertainment ha reso disponibili un trailer italiano e una locandina di Bedevil - Non installarla, nuovo horror incentrato su una demoniaca "app" killer diretto dai fratelli Abel e Burlee Vang in arrivo nei cinema italiani il prossimo 28 giugno.





Cinque adolescenti ricevono un invito a scaricare un' app simile a Siri. L'app, chiamata "Bedevil", una volta installata inizia a perseguitarli, facendo emergere le loro peggiori paure. Per arrestare questa forza malvagia, i ragazzi devono imparare a fidarsi l’uno dell’altro, contando solo sulla propria intelligenza e coraggio.

I fratelli Vang debuttano alla regia con un film horror descritto come una via di mezzo tra Lei di Spike Jonze e il classico IT di Stephen King.

Il film vede protagonista Saxon Sharbino vista nel recente reboot Poltergeist e nella serie tv Touch che interpreta un'adolescente che scarica un'applicazione misteriosa che inizia a perseguitarla.

Il film è interpretato anche da Brandon Soo Hoo (Dal tramonto all'alba - La serie) nei panni di Dan, il buffone della comitiva che non crede nel sovrannaturale; Victory Van Tuyl è la sua fidanzata Hayley, che sogna di fare l'attrice e Alexis G. Zall (Ouija 2) è una delle prime ragazze a scaricare l'applicazione killer. Il cast è completato da Mitchell Edwards, Carson Boatman, Bonnie Morgan, Robyn Cohen, Kate Orsini e Jordan Essoe nei panni di Mr. Bedevil.

A livello di stile il film rende omaggio a registi giapponesi come Masaki Kobayashi (Kwaidan) e Takashi Miike (Gozu). L'anno scorso i Vang hanno realizzato il corto fantascientifico "Sentient" che ha permesso loro di ottenere finanziamenti per realizzare Bedevil.

Jason Voorhees, Michael Myers, Freddy Krueger, questi tizi sono andati e sono di una generazione diversa. I cattivi sovrannaturali di oggi non sono abbastanza carismatici. Uccidono meccanicamente. Abbiamo creato un personaggio come Hannibal Lecter e il Joker, ma in un film sovrannaturale. Stiamo reinventando la figura del boogeyman con questa app.

Nel team produttivo figurano l'esperto di effetti speciali e make-up artist Rob Hall (Paranormal Activity 4, Area 51, Superbad) che ha diretto episodi della serie tv Teen Wolf e Kirk Roos produttore della serie tv Badlands.