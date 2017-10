Paddington 2: secondo trailer italiano e nuove locandine

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 ottobre 2017

Paddington 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film per famiglie di Paul King nei cinema italiani dal 9 novembre 2017.

Eagle Pictures ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Paddington 2 che vi proponiamo insieme a 11 nuove locandine ufficiali del film.

Nel trailer vediamo Paddington (voce italiana di Francesco Mandelli) in fuga dalle autorità dopo essere stato incastrato da un attore fallito (Hugh Grant), che indossa una manciata di travestimenti totalmente ridicoli. Vediamo anche alcune delle nuove aggiunte al cast e alcuni dei pasticci che hanno reso tanto popolare l'orso tra i più piccini.

Paddington è ormai un celebre membro di Windsow Gardens, la comunità in cui vive con la famiglia Brown. A caccia del regalo perfetto per il centenario di zia Lucy, il nostro simpatico e buffo amico trova un raro libro pop up in un negozietto di antiquariato. Dopo avere svolto una serie di lavoretti per tentare di comprarlo, il libro sparisce misteriosamente, scatenando l'orsacchiotto e la mitica famiglia Brown sulle tracce dell'astuto ladro che l’ha trafugato. Dopo il travolgente successo del primo film, anche questo secondo capitolo è uno strepitoso cocktail di azione e simpatia, ancora una volta diretto da Paul King e prodotto da David Heyman.

Il regista Paul King, che ha diretto l'originale, è tornato per Paddington 2. Il Paddington originale è uscito in sordina a fine 2015. Il film inizialmente sembrava niente altro che un tentativo di far cassa con un film per ragazzi basato su un giocattolo famoso. Il film si è rivelato invece una deliziosa sorpresa ottenendo ottime recensioni (attualmente ha un voto di approvazione del 98% su Rotten tomatoes). Il film è stato anche un successo al box office incassando 268 milioni di dollari in tutto il mondo, portando così allo sviluppo di un Paddington 2 annunciato poche settimane dopo l'uscita del primo film.





Eagle Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano di Paddington 2, dopo il successo del primo adorabile film, anche questo secondo capitolo è diretto da Paul King e prodotto da David Heyman.





Paddington è ormai un celebre membro di Windsow Gardens, la comunità in cui vive con la famiglia Brown. A caccia del regalo perfetto per il centenario di zia Lucy, il nostro simpatico e buffo amico trova un raro libro pop up in un negozietto di antiquariato. Dopo avere svolto una serie di lavoretti per tentare di comprarlo, il libro sparisce misteriosamente, scatenando l'orsacchiotto e la mitica famiglia Brown sulle tracce dell'astuto ladro che l’ha trafugato.

Il film nelle sale italiane dal 9 novembre vede le new entry Hugh Grant e Brendan Gleeson. Il cast è completato da Hugh Bonneville (Mr. Brown), Sally Hawkins (Mrs. Brown), Julie Walters (Miss Bird), Jim Broadbent (Mr. Gruber), Peter Capaldi (Mr. Curry), Madeleine Harris e Samuel Joslin (Judy e Jonathan Brown).





Disponibili un primo trailer e una locandina di Paddington 2. Il regista Paul King torna a dirigere il sequel che ritrova l'orso Paddington (doppiato in originale da Ben Whishaw) che si è stabilito con la famiglia Brown a Windsor Garden. Quando vede un libro animato in un negozio di antiquariato, decide che sarebbe il regalo perfetto per il 100° compleanno di sua zia Lucy e inizia a fare lavoretti per risparmiare e acquistare il libro. Ma quando il libro viene rubato decide di darsi da fare per cercare di arrestare il ladro.

Il cast del film include anche Hugh Grant, Brendan Gleeson, Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters, Jim Broadbent, Peter Capaldi e Imelda Staunton. Paddington 2 debutta nel Regno Unito il 10 novembre 2017 e negli Stati Uniti il ​​12 gennaio 2018.

Il primo Paddington (268 milioni d'incasso) è stata una piacevolissima sorpresa di quelle davvero inattese, un mix di humour squisitamente "british" e una CG particolarmente efficace che ha regalato una perfetta incarnazione live-action tra il fumettoso e il realistico di un iconico personaggio dell'infanzia. L'orso Paddington è stato creato da Michael Bond che si è ispirato ad un solitario orsacchiotto notato dallo scrittore alla vigilia di Natale del 1956 su uno scaffale in un negozio di Londra nei pressi della stazione di Paddington.