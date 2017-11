Paddington 2: video interviste in italiano e nuove locandine con Hugh Grant

Di Pietro Ferraro giovedì 9 novembre 2017

Paddington 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film per famiglie di Paul King nei cinema italiani dal 9 novembre 2017.

Debutta oggi 9 novembre nei cinema italiani Paddington 2, il sequel di Paul King che vede nel cast Hugh Grant, Brendan Gleeson e Sally Hawkins.

Eagle Pictures ha reso disponibili nuovi video con interviste al cast (sottotitolate in italiano) che vi proponiamo con 9 nuove locandine ufficiali del film.

Paddington 2: Recensione 3 anni dopo il boom del primo capitolo torna in sala l'amabile orso Paddington con uno dei sequel più riusciti degli ultimi tempi.

L'orso Paddington è stato presentato per la prima volta ai bambini nel libro di Michael Bond del 1958, L’orso Paddington. Paddington 2, l'ultimo libro scritto da Bond, scomparso nel giugno di quest'anno all'età di 91 anni, è stato rilasciato nel gennaio 2017. Intervallati tra queste due opere, Bond ha scritto più di venti libri con protagonista l’orsetto con il montgomery e il sandwich di marmellata, che hanno venduto oltre 35 milioni di copie in tutto il mondo e sono stati tradotti in 40 lingue. Le avventure del piccolo orso del Perù, le cui buone maniere e ottime intenzioni spesso sfociano in comiche peripezie e momenti di confusione acuta, hanno catturato i cuori delle persone di tutto il mondo e le sue storie sono adesso riconosciute a livello internazionale come moderni classici per bambini.

"La grande ispirazione per questo film è stata Mr. Smith va a Washington, dice il produttore David Heyman, riferendosi al grande film di Frank Capra/James Stewart su un giovane idealista di Washington. Il regista Paul King si è rifatto anche alla scuola della Pixar, in particolare a Toy Story 2, per vedere come il gigante americano di animazione si era avvicinato a un sequel. Una cosa che King non voleva fare era ripetere le sfide e gli ostacoli che Paddington aveva affrontato nel primo film. "La Pixar ha fatto molto bene nel mantenere la sincerità del primo film. Hanno trovato una situazione veritiera per Woody e sono partiti da lì".

Grant non aveva visto Paddington quando gli fu offerto il ruolo, ma dopo averlo fatto ha detto: "L’ho ammirato immensamente. È piuttosto difficile fare dei film per bambini senza cadere nel sentimentale o nello sciocco, e sono cose da cui Paul King si è intelligentemente tenuto alla larga". Intrigato dall’opportunità di interpretare Phoenix, che King descrive come "un mascalzone", Grant ha firmato e si è lanciato nel ruolo. "Ho passato molto tempo della prima parte della mia carriera negli anni '80 facendo spettacoli teatrali con personaggi memorabili", spiega. "Li ho ripresi tutti per questo personaggio, per esaltare quella vanità assolutamente insopportabile e invadente di quell’uomo. Non riesce a vedere oltre la propria bellezza e il proprio talento, e questo gli fa fare cose di cui sono sicuro che si vergogni".

Paddington 2: secondo trailer italiano e nuove locandine

Eagle Pictures ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Paddington 2 che vi proponiamo insieme a 11 nuove locandine ufficiali del film.

Nel trailer vediamo Paddington (voce italiana di Francesco Mandelli) in fuga dalle autorità dopo essere stato incastrato da un attore fallito (Hugh Grant), che indossa una manciata di travestimenti totalmente ridicoli. Vediamo anche alcune delle nuove aggiunte al cast e alcuni dei pasticci che hanno reso tanto popolare l'orso tra i più piccini.

Paddington 2: trailer italiano del sequel con Hugh Grant e Brendan Gleeson

Paddington 2: trailer e poster del sequel con Hugh Grant e Brendan Gleeson

Disponibili un primo trailer e una locandina di Paddington 2. Il regista Paul King torna a dirigere il sequel che ritrova l'orso Paddington (doppiato in originale da Ben Whishaw) che si è stabilito con la famiglia Brown a Windsor Garden. Quando vede un libro animato in un negozio di antiquariato, decide che sarebbe il regalo perfetto per il 100° compleanno di sua zia Lucy e inizia a fare lavoretti per risparmiare e acquistare il libro. Ma quando il libro viene rubato decide di darsi da fare per cercare di arrestare il ladro.

Il cast del film include anche Hugh Grant, Brendan Gleeson, Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters, Jim Broadbent, Peter Capaldi e Imelda Staunton. Paddington 2 debutta nel Regno Unito il 10 novembre 2017 e negli Stati Uniti il ​​12 gennaio 2018.

Il primo Paddington (268 milioni d'incasso) è stata una piacevolissima sorpresa di quelle davvero inattese, un mix di humour squisitamente "british" e una CG particolarmente efficace che ha regalato una perfetta incarnazione live-action tra il fumettoso e il realistico di un iconico personaggio dell'infanzia. L'orso Paddington è stato creato da Michael Bond che si è ispirato ad un solitario orsacchiotto notato dallo scrittore alla vigilia di Natale del 1956 su uno scaffale in un negozio di Londra nei pressi della stazione di Paddington.