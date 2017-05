Stasera in tv: "Mr. Crocodile Dundee 2" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 31 maggio 2017

Rete 4 stasera propone "Mr. Crocodile Dundee 2", commedia d'azione del 1988 diretta da John Cornell e interpretata da Paul Hogan, Linda Kozlowski, John Meillon e Charles S. Dutton.





Cast e personaggi

Paul Hogan: Mick "Crocodile" Dundee

Linda Kozlowski: Sue Charlton

John Meillon: Wally Reilly

Hechter Ubarry: Rico

Ernie Dingo: Charlie

Steve Rackman: Donk

Charles S. Dutton: Le Roy Brown

Dennis Boutsikaris: Bob Tanner

Kenneth Welsh: Brannigan

Jim Holt: Erskine

Juan Fernández de Alarcon: Miguel

Doppiatori italiani

Oreste Rizzini: Mick "Crocodile" Dundee

Maria Pia Di Meo: Sue Charlton

Gianni Bonagura: Wally Reilly

Sergio Di Giulio: Le Roy Brown

Mario Cordova: Bob Tanner

Pietro Biondi: Brannigan

Edoardo Nevola: Miguel





La trama

Mick "Crocodile" Dundee (Paul Hogan), dopo aver lasciato la natia Australia si è trasferito con la reporter Sue Charlton (Linda Kozlowski) a New York dove stringerà qualche amicizia, ma incrocerà anche la strada con il boss di un cartello colombiano della droga che intende recuperare ad ogni costo alcune fotografie compromettenti finite in mano a Sue. Visto il pericolo incombente Mick prenderà Sue e se ne tornerà a casa dove, con l'aiuto dei suoi vecchi amici e di una tribù di aborigeni, sgominerà la banda di trafficanti di droga che nel frattempo li hanno rintracciati, per poi convincere Sue a stabilirsi con lui in Australia.





Il nostro commento

Dopo una prima spassosa avventura australiana, Mr. Crocodile Dundee 2 prova a ribaltare i ruoli con Paul Hogan che interpreta il ruolo del "selvaggio" in città innescando alcune gag che fuzionano a corrente alternata, tra le più celebri quella in cui Mick viene rapinato da un balordo armato di coltello (Un coltello quello? Questo è un coltello!).

Mr. Crocodile Dundee 2 vivacchia su quella tipica atmosfera anni '80 a cui è difficile resistere, senza contare l'irresistibile verve di Paul Hogan che nella seconda parte "australiana" gioca sul sicuro ricalcando in parte il primo film e strizzando l'occhio al classico Rambo. Il regista John Cornell porta a casa un dignitoso sequel che senza dubbio diverte, ma rispetto all'originale non si rivelano guizzi di sorta.





Curiosità e colonna sonora