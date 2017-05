Evil Dead 2: la colonna sonora in vinile per il 30° anniversario

Di Pietro Ferraro mercoledì 31 maggio 2017

Per celebrare il 30° anniversario del cult "Evil Dead 2" arriva la colonna sonora in vinile una speciale versione da collezione.

Waxwork Records ha annunciato via Twitter l'uscita della colonna sonora in vinile del classico Evil Dead 2 aka La Casa 2 per celebrare i 30 anni dall'uscita del cult di Sam Raimi. Il primo Evil Dead era un sorprendente horror low-budget indipendente diretto da un esordiente Sam Raimi divenuto un cult e che all'epoca lanciò l'icona horror Bruce Campbell nei panni di Ash Williams. Il sequel è uscito 6 anni dopo con un budget più sostanzioso e ancora Raimi e Campbell a bordo, un film che ha creato un dibattito tra i fan che si sono sempre chiesti se Evil Dead 2 fosse un remake "deluxe" o una sorta di rivisitazione dell'originale Evil Dead. Bruce Cambell ha recentemente parlato di questo dubbio affermando che il film è in realtà un sequel e anche un "re-quel" perché non hanno semplicemente rifatto quel primo film.

Raimi in Evil Dead 2 nonostante venga costretto a rendere le sue truculente visioni adatte ad una platea più vasta, addomesticando demoni e deformità lovecraftiane, riesce comunque nell’intento di trasformare il film in una sorta di rutilante baraccone da luna park all’insegna del "gore", sovraccarico di black-humour e con un Bruce Campbell pronto con il suo Ash ad entrare di diritto in una ideale "hall of fame" delle icone del genere horror. In Evil Dead 2 il sangue assume una consistenza sciropposa e un colorazione pastello, le mutilazioni e mutazioni del primo capitolo lasciano il posto a stranianti sequenze in stop-motion con strafottenti moncherini posseduti, corpi decapitati che danzano al chiaro di luna e bulbi oculari che finiscono in bocche urlanti. In sala si ride, si grida, sembra di assistere ad una versione "ultradeformed" e iperviolenta di un corto dei Looney Toones; tutti si aspettavano uno splatter e si ritrovano con qualcosa di non immediatamente codificabile, tanto travolgente quanto sguaiato e farneticante. Il lisergico finale assurge a dimensioni-parallele, vortici spazio-temporali, l'iconico "Necronomicon" diventa portale e prepara lo spettatore alla terza avventura del mitico Ash e della sua inseparabile motosega, stavolta si combatterà in terra straniera dove Ash conoscerà gli orrori e l’ambizione di un alter ego malvagio e della sua mortifera "Armata delle tenebre"...ma questa è un’altra storia.

Questa nuova edizione della colonna sonora di Evil Dead 2 per il 30° anniversario è qualcosa di imperdibile per i fan poiché una copia in perfetto stato dell'edizione originale può arrivare a costare anche 100$. La musica del compositore Joseph Loduca (Evil Dead, L'armata delle tenebre) amplia le sonorità dell'originale Evil Dead anticipando alcune tematiche "fantasy" che ritroveremo nel successivo "L'armata delle tenebre".

Waxwork Records ha pubblicato un vinile con le registrazioni originali rimasterizzate per la prima volta. Cover, illustrazioni e inserti stampati includono una delle locandine originali del film e nuove opere dell'artista Justin Erickson di Phantom City Creative. Ci sono due varianti di colore diverse del vinile: una gialla versione "Oldsmobile Delta 88" e una variante "Ash" colore rosso sangue, blu e marrone. Entrambe le versioni sono disponibili a 28$ più spese di spedizione.

Trovate la colonna sonora in vinile di "Evil Dead 2" sul sito ufficiale di Waxwork Records.