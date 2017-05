Godzilla vs. Kong, trovato il regista

Di Federico Boni mercoledì 31 maggio 2017

Adam Wingard alla regia di Godzilla vs. Kong.

Kong: Skull Island - recensione in anteprima Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman e Brie Larson protagonisti di Kong: Skull Island. Leggete la nostra recensione Archiviato Kong: Skull Island, riuscito ad incassare 565,563,052 dollari in tutto il mondo dopo esserne costati 185, Legendary Entertainment e Warner Bros. guardano avanti e al progetto forse più atteso del loro 'Universo Mostri'. Godzilla vs. Kong.

Ebbene secondo l'Hollywood Reporterà sarà Adam Wingard, 34enne regista di You're Next, Death Note e Blair Witch, a dirigere il colossale cross-over. Terry Rossio, che ha co-sceneggiato i 5 capitoli dei Pirati dei Caraibi, oltre ad aver messo mano al Godzilla di Emmerich del 1998, si occuperà della sceneggiatura insieme a Patrick McKay e J.D. Payne, Lindsey Beer, T.S. Nowlin, J. Michael Straczynski e Cat Vasko. Una vera e propria 'sala' di sceneggiatori incaricati di portare avanti l'ambizioso e fascinoso progetto.

Godzilla: King of the Monsters, con Kyle Chandler, Vera Farmiga e Millie Bobby Brown protagonisti, è attualmente in produzione, con un'uscita in sala prevista per il 22 marzo 2019. L'anno dopo, il 22 maggio 2020, toccherà a Godzilla vs. Kong.

