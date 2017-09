Vittoria e Abdul: foto ufficiali e nuovo video backstage da Venezia 2017

Di Pietro Ferraro venerdì 8 settembre 2017

Vittoria e Abdul: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico di Stephen Frears nei cinema italiani dal 26 ottobre 2017.

Dopo la tappa a Venezia, il 26 ottobre arriva nei cinema italiani Vittoria e Abdul, dramma biografico che racconta la storia vera di un'inaspettata amicizia nata tra la Regina Vittoria (interpretata dal premio Oscar Judi Dench) e il giovane commesso indiano Abdul Karim (Ali Fazal).

Universal Pictures ha reso disponibile un nuovo video backstage realizzato al Festival di Venezia che vi proponiamo insieme ad una galleria di foto ufficiali della pellicola del regista Stephen Frears, che torna a collaborare con Judi Dench dopo averla diretta in The Queen - La regina e Philomena.

Il cast di Vittoria e Abdul è completato da Adeel Akhtar, Simon Callow, Michael Gambon, Eddie Izzard, Ruth McCabe, Julian Wadham, Olivia Williams, Fenella Woolgar e Tim Pigott-Smith nel suo ultimo ruolo, l'attore è scomparso il 7 aprile 2017.





Vittoria e Abdul: video conferenza stampa, red carpet e commenti da Venezia 2017

Vittoria e Abdul di Stephen Frears ha debuttato fuori concorso al Festival di Venezia, e Universal Pictures ha reso disponibili nuove clip con con materiale video direttamente dal Lido che include la conferenza stampa, il red carpet e alcuni commenti a caldo dopo la proiezione veneziana.

Il film racconta la storia vera di un'inaspettata amicizia nata durante gli ultimi anni dell'incredibile regno della Regina Vittoria (interpretata dal premio Oscar Judi Dench). Quando il giovane commesso Abdul Karim (Ali Fazal) si mette in viaggio dall'India per partecipare al Giubileo d'oro della Regina, si ritrova sorprendentemente nelle grazie della Regina stessa. Mentre quest'ultima si interroga sulle costrizioni della sua antica posizione, i due instaurano un'improbabile e devota alleanza, mostrando una lealtà reciproca che la famiglia e la cerchia ristretta della Regina cercano di distruggere. Mentre la loro amicizia si intensifica, Vittoria comincia a vedere un mondo in evoluzione con occhi diversi, rivendicando con gioia la sua umanità.

Vittoria e Abdul arriva nei cinema italiani il 26 ottobre.





Venwzia 2017, Vittoria e Abdul: spot tv italiano esteso e nuova locandina

Universal Pictures ha reso disponibile un nuovo spot tv esteso in italiano del film biografico Vittoria e Abdul che vi proponiamo con un nuova locandina ufficiale.

Il film diretto da Stephen Frears debutterà nei cinema italiani il 26 ottobre 2017.





Vittoria e Abdul: trailer italiano e poster del film con Judi Dench

Terza collaborazione per il regista Stephen Frears e Judi Dench dopo Lady Henderson presenta e Philomena per un dramma biografico in arrivo nei cinema italiani il 26 ottobre 2017 che vede l'attrice Premio Oscar nei panni della Regina Vittoria.

Nel film Vittoria e Abdul basato sull'omonimo libro di Shrabani Basu , la regina d'Inghilterra stringe un'improbabile amicizia con un servitore indiano interpretato da Ali Fazal, attore apparso in Fast & Furious 7 (durante la tappa ad Abu Dhabi), nella commedia romantica Amore in linea (2008) e nella miniserie tv Bollywood Hero (2009). Ricordiamo che La Dench aveva già interpretato il ruolo della sovrana britannica nella pellicola del 1997 La mia regina.

Il cast di Vittoria e Abdul è completato da Eddie Izzard, Michael Gambon, Olivia Williams e Tim Pigott-Smith (alla sua ultima interpretazione).





