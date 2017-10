Vittoria e Abdul: nuove clip in italiano

Di Pietro Ferraro venerdì 27 ottobre 2017

Vittoria e Abdul: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico di Stephen Frears nei cinema italiani dal 26 ottobre 2017.

Lo scorso 26 ottobre ha debuttato nei cinema italiani Vittoria e Abdul e Universal Pictures ha reso disponibili due nuove clip con scene in italiano del film che racconta la vera e straordinaria storia della sorprendente e improbabile amicizia tra la Regina Vittoria (Judi Dench) e un giovane indiano, Abdul Karim (Ali Fazal), che diventa il suo maestro, il suo consigliere spirituale e il suo amico devoto.

Venezia 2017, Vittoria e Abdul di Stephen Frears: Recensione in Anteprima Judi Dench torna ad indossare gli abiti della Regina Vittoria nel nuovo film di Stephen Frears, dal 26 ottobre nelle sale d'Italia.

Il mondo conosce bene Vittoria, l’iconica leader che ha regnato su un impero che si estendeva in tutto il mondo – ma Abdul chi era?

“Lei era la regina d’Inghilterra e lui un umile impiegato indiano,” racconta la scrittrice Shrabani Basu. “La loro amicizia ha scioccato il palazzo e ha quasi portato a una rivolta contro la Regina.”

La storia della loro amicizia, tenuta deliberatamente nascosta per un secolo, viene ora raccontata sul grande schermo in "Vittoria e Abdul".

Nel 2001, mentre stava facendo delle ricerche sulla storia del curry, Basu ha letto che alla Regina Vittoria piaceva molto mangiare piatti conditi con questa polvere. Basu ha visitato Osborne House, la residenza di Vittoria sull’Isola di Wight, ed è rimasta affascinata da due ritratti e un busto di bronzo che ritraevano un uomo indiano dall’aspetto regale. Nello spogliatoio di Vittoria ha visto un altro ritratto dell’uomo indiano, appeso proprio sotto quello del suo amato John Brown. In una scala più grande la sala Durbar di Osborne, piena di tesori arrivati dall’India, era un monumento al fascino che Vittoria subiva per “il gioiello della corona”, il Paese di cui era Imperatrice ma che non ha mai visitato. Basu spiega: “Per ragioni di sicurezza non poteva andare in India e per questo faceva venire l’India da lei.”

Nel 2006 la scrittrice ha visitato Balmoral, il castello della regina nelle Highlands scozzesi, dove ha visto il Cottage Karim, la casa che Vittoria aveva fatto costruire per Abdul. Si era accorta che c’era qualcosa di importante in quel misterioso giovane uomo indiano conosciuto come ‘Munshi’ (il maestro), e si è prefissata il compito di scoprire cosa fosse.

Il figlio delle Regina, Bertie, poi Re Edoardo VII, aveva distrutto tutta la corrispondenza tra sua madre e il Munshi ma non ha pensato a toccare i diari hindustani della regina. In quesi diari, Basu ha scoperto la storia della Regina Vittoria e del suo amato Munshi, Abdul Karim. Scritti a mano da Vittoria in urdu e conservati nell’Archivio Reale, i diari sono stati lasciati totalmente fuori da tutte le versioni occidentali della storia vittoriana perché nessuno storico sapeva leggere l’urdu. Basu riporta: “Capisco l’urdu ma non lo leggo. Abdul aveva scritto delle righe in carattere romano per Vittoria e io ho capito quelle. La parte solo in lingua urdu l’ho fatta tradurre. C’erano 13 volumi.” Da queste pagine è emerso il rapporto tra Vittoria e Abdul.

Restava ancora un volume da scoprire e la ricerca di Basu l’ha portata a Karachi in Pakistan dove un nipote di Abdul, che non ha mai avuto figli, l’ha guidata verso un diario conservato in un baule. Abdul aveva cominciato a scrivere questo diario nel 1887, anno in cui era stato chiamato a viaggiare dall’India all’Inghilterra per servire durante le celebrazioni dell’Anniversario d’Oro in onore dei 50 anni di regno della Regina. Questo diario ha dato a Basu un resoconto di prima mano che confermava gran parte di quello che aveva trovato negli scritti in urdu della Regina. “Alla fine” dice la scrittrice, “avevo trovato la voce di Abdul.”





Vittoria e Abdul: nuova clip in italiano "A pranzo con la Regina"

Universal Pictures ha reso disponibile una nuova clip in italiano di Vittoria e Abdul, il film di Stephen Frears in arrivo nei cinema italiani il 26 ottobre.

L’attrice premio Oscar Judi Dench (Shakespeare in Love) si riunisce al regista candidato all’Oscar Stephen Frears (The Queen) e torna al ruolo della Regina Vittoria.

La sceneggiatura di Vittoria e Abdul è del candidato all’Oscar Lee Hall (Billy Elliot) e si basa sul libro della giornalista Shrabani Basu, "Vittoria e Abdul. La vera storia del confidente più vicino alla regina", che, attraverso i diari di Vittoria e di Abdul, ha portato alla luce la loro storia a lungo tenuta nascosta.

Vittoria e Abdul racconta la vera e straordinaria storia della sorprendente e improbabile amicizia tra la Regina Vittoria (Judi Dench) e un giovane indiano, Abdul Karim (Ali Fazal), che diventa il suo maestro, il suo consigliere spirituale e il suo amico devoto.





Vittoria e Abdul: due nuove clip in italiano

Disponibili via Universal Pictures due nuove clip con scene in italiano di Vittoria e Abdul, il dramma biografico che riunisce il regista Stephen Frears e il Premio Oscar Judi Dench dopo la recente collaborazione in "Philomena" che valse alla Dench una nomination all Oscar per la Miglior attrice protagonista.

Vittoria e Abdul arriva nei cinema italiani il prossimo 26 ottobre.





Vittoria e Abdul: nuovo spot tv e due clip in italiano

Il 26 ottobre arriva nei cinema Vittoria e Abdul, film biografico che racconta la vera storia dell'amicizia più improbabile della storia in arrivo nei cinema italiani il 26 ottobre.

Il regista Stephen Frears torna a collaborare con Judi Dench dopo Philomena, stavolta l'attrice Premio Oscar veste i panni della Regina Vittoria durante gli ultimi anni del suo regno.

Il cast del film è completato da Ali Fazal, Michael Gambon, Eddie Izzard, Tim Pigott-Smith (nel suo ultimo ruolo) e Adeel Akhtar. La Dench torna a vestire i panni della Regina Vittoria per la seconda volta dopo film La mia regina (Mrs. Brown) del 1997.





Vittoria e Abdul: nuovi spot tv in italiano

Dopo la tappa a Venezia il prossimo 26 ottobre arriva nei cinema italiani Vittoria e Abdul che come annuncia uno dei due nuovi spot tv in italiano che andiamo a proporvi racconta la "L'amicizia più improbabile di tutta la storia".

La straordinaria storia vera di un'inaspettata amicizia nata tra la Regina Vittoria (interpretata dal premio Oscar Judi Dench) e il giovane commesso Abdul Karim (Ali Fazal) giunto dall'India per partecipare al Giubileo d'oro della Regina.

Il film è diretto da Stephen Frears, il regista di The Queen - La regina e Philomena.

Il cast è completato da Adeel Akhtar, Simon Callow, Michael Gambon, Eddie Izzard, Ruth McCabe, Tim Pigott-Smith, Julian Wadham, Olivia Williams, Fenella Woolgar.





Vittoria e Abdul: foto ufficiali e nuovo video backstage da Venezia 2017

Dopo la tappa a Venezia, il 26 ottobre arriva nei cinema italiani Vittoria e Abdul, dramma biografico che racconta la storia vera di un'inaspettata amicizia nata tra la Regina Vittoria (interpretata dal premio Oscar Judi Dench) e il giovane commesso indiano Abdul Karim (Ali Fazal).

Universal Pictures ha reso disponibile un nuovo video backstage realizzato al Festival di Venezia che vi proponiamo insieme ad una galleria di foto ufficiali della pellicola del regista Stephen Frears, che torna a collaborare con Judi Dench dopo averla diretta in The Queen - La regina e Philomena.

Il cast di Vittoria e Abdul è completato da Adeel Akhtar, Simon Callow, Michael Gambon, Eddie Izzard, Ruth McCabe, Julian Wadham, Olivia Williams, Fenella Woolgar e Tim Pigott-Smith nel suo ultimo ruolo, l'attore è scomparso il 7 aprile 2017.





Vittoria e Abdul: video conferenza stampa, red carpet e commenti da Venezia 2017

Vittoria e Abdul di Stephen Frears ha debuttato fuori concorso al Festival di Venezia, e Universal Pictures ha reso disponibili nuove clip con con materiale video direttamente dal Lido che include la conferenza stampa, il red carpet e alcuni commenti a caldo dopo la proiezione veneziana.

Il film racconta la storia vera di un'inaspettata amicizia nata durante gli ultimi anni dell'incredibile regno della Regina Vittoria (interpretata dal premio Oscar Judi Dench). Quando il giovane commesso Abdul Karim (Ali Fazal) si mette in viaggio dall'India per partecipare al Giubileo d'oro della Regina, si ritrova sorprendentemente nelle grazie della Regina stessa. Mentre quest'ultima si interroga sulle costrizioni della sua antica posizione, i due instaurano un'improbabile e devota alleanza, mostrando una lealtà reciproca che la famiglia e la cerchia ristretta della Regina cercano di distruggere. Mentre la loro amicizia si intensifica, Vittoria comincia a vedere un mondo in evoluzione con occhi diversi, rivendicando con gioia la sua umanità.

Vittoria e Abdul arriva nei cinema italiani il 26 ottobre.





Venwzia 2017, Vittoria e Abdul: spot tv italiano esteso e nuova locandina

Universal Pictures ha reso disponibile un nuovo spot tv esteso in italiano del film biografico Vittoria e Abdul che vi proponiamo con un nuova locandina ufficiale.

La straordinaria storia vera di un'inaspettata amicizia nata durante gli ultimi anni dell'incredibile regno della Regina Vittoria (Judi Dench). Quando il giovane commesso Abdul Karim (Ali Fazal) si mette in viaggio dall'India per partecipare al Giubileo d'oro della Regina, si ritrova sorprendentemente nelle grazie della Regina stessa. Mentre quest'ultima si interroga sulle costrizioni della sua antica posizione, i due instaurano un'improbabile e devota alleanza, mostrando una lealtà reciproca che la famiglia e la cerchia ristretta della Regina cercano di distruggere. Mentre la loro amicizia si intensifica, Vittoria comincia a vedere un mondo in evoluzione con occhi diversi, rivendicando con gioia la sua umanità.

Il film diretto da Stephen Frears debutterà nei cinema italiani il 26 ottobre 2017.





Vittoria e Abdul: trailer italiano e poster del film con Judi Dench

Terza collaborazione per il regista Stephen Frears e Judi Dench dopo Lady Henderson presenta e Philomena per un dramma biografico in arrivo nei cinema italiani il 26 ottobre 2017 che vede l'attrice Premio Oscar nei panni della Regina Vittoria.

Nel film Vittoria e Abdul basato sull'omonimo libro di Shrabani Basu , la regina d'Inghilterra stringe un'improbabile amicizia con un servitore indiano interpretato da Ali Fazal, attore apparso in Fast & Furious 7 (durante la tappa ad Abu Dhabi), nella commedia romantica Amore in linea (2008) e nella miniserie tv Bollywood Hero (2009). Ricordiamo che La Dench aveva già interpretato il ruolo della sovrana britannica nella pellicola del 1997 La mia regina.

Il cast di Vittoria e Abdul è completato da Eddie Izzard, Michael Gambon, Olivia Williams e Tim Pigott-Smith (alla sua ultima interpretazione).





La straordinaria storia vera di un'inaspettata amicizia nata durante gli ultimi anni dell'incredibile regno della Regina Vittoria (interpretata dal premio Oscar Judi Dench). Quando il giovane servitore Abdul Karim (Ali Fazal) si mette in viaggio dall'India per partecipare al Giubileo d'oro della Regina, si ritrova sorprendentemente nelle grazie della Regina stessa. Mentre quest'ultima si interroga sulle costrizioni della sua antica posizione, i due instaurano un'improbabile e devota alleanza, mostrando una lealtà reciproca che la famiglia e la cerchia ristretta della Regina cercano di distruggere. Mentre la loro amicizia si intensifica, Vittoria comincia a vedere un mondo in evoluzione con occhi diversi, rivendicando con gioia la sua umanità.