Il domani tra di noi: featurette in italiano e nuova locandina del film con Idris Elba e Kate Winslet

Di Pietro Ferraro mercoledì 20 settembre 2017

Il domani tra di noi: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Hany Abu-Assad nei cinema italiani dal 23 novembre 2017 2017.

20th Century Fox ha reso disponibile una prima featurette sottotitolata in italiano che ci porta sulle impervie location de Il domani tra di noi, il dramma con Idris Elba e Kate Winslet in arrivo nei cinema italiani il 23 novembre,

Rimasti isolati a seguito di un tragico incidente aereo, due estranei sono costretti ad avvicinarsi per sopravvivere in condizioni estreme tra le nevi di un massiccio montuoso lontano da ogni forma di civiltà. Quando si rendono conto che non arriveranno aiuti, intraprenderanno un difficile viaggio attraverso migliaia di chilometri nella natura selvaggia, stimolandosi l’un l’altro a resistere e accendendo così un’attrazione inaspettata. Il film è diretto dal regista nominato agli Oscar Hany Abu-Asad e ha per protagonisti assoluti la vincitrice del Premio Oscar Kate Winslet e l’attore britannico Idris Elba.





Il domani tra di noi: trailer italiano del film con Idris Elba e Kate Winslet

20th Century Fox ha reso disponibile un trailer taliano del film Il domani tra di noi (The Mountain Between Us), un dramma survival a tinte "romance" che racconta di un chirurgo e una fotoreporter, interpretati da Idris Elba e Kate Winslet, che sopravvivono ad un disastro aereo e dovranno contare l'uno sull'altro per sopravvivere al gelo delle montagne del Colorado.





Dopo un tragico incidente aereo, due sconosciuti devono forgiare una connessione per sopravvivere agli elementi estremi di una remota montagna innevata. Quando si rendono conto i soccorsi non arriveranno, s'imbarcano in un viaggio spaventoso attraverso centinaia di chilometri di natura selvaggia, sostenendosi l'un l'altro per sopportare le asperità, una lotta per la vita da cui scaturirà un'attrazione inaspettata.

Il film basato su un romanzo di Charles Martin ha cambiato diversi nomi del cast nel corso degli anni, tra cui segnaliamo una versione che vedeva protagonisti Michael Fassbender e Margot Robbie e un'altra con Charlie Hunnam e Rosamund Pike.

Alla regia del film troviamo il candidato all'Oscar Hany Abu-Assad (Omar) che descrive Idris Elba come un vero duro e quindi particolarmente credibile nella parte ("Potresti credere veramente che sia sopravvissuto a quella zona selvaggia"), e ha lodato l'insistenza della Winslet per aver voluto fare di persona una scena di stunt in cui il suo personaggio rompe una lastra di ghiaccio e finisce nell'acqua gelida sottostante.

Il cast è completato da Dermot Mulroney, Beau Bridges, Lucia Walters, Waleed Zuaiter, Lee Majdoub, Marci T. House, Natasha Burnett, Adam Lolacher, Andres Joseph e Tintswalo Khumbuza.

Il domani tra di noi arriva nei cinema italiani il 23 novembre 2017.