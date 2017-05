Dark Universe, Dwayne Johnson e Angelina Jolie in corsa per due ruoli principali

Di Federico Boni mercoledì 31 maggio 2017

Ancora un remake de l'Uomo Lupo per la Universal, con Dwayne Johnson mattatore

Dark Universe, la Universal presenta il suo Universo Mostri - La Moglie di Frankenstein uscirà il 14 febbraio 2019 Prima foto di gruppo per i nuovi 'Mostri Universal'. Dopo La Mummia, sarà Bill Condon a riportare in vita La Moglie di Frankenstein. In casa Universal Pictures puntano forte sul boom de La Mummia, dal 9 giugno in sala, tanto dall'aver iniziato a pianificare i prossimi capitoli dell'annunciato Dark Universe. Ebbene a detta dell'Hollywood Reporter l'onnipresente Dwayne Johnson potrebbe tramutarsi ne l'Uomo Lupo, mentre Angelina Jolie andrebbe ad indossare gli abiti de La Moglie di Frankenstein.

Se il nome della Jolie non è affatto una novità, perché se ne parla da almeno un paio d'anni, la new entry di giornata è Johnson, esploso al cinema proprio con La Mummia - il Ritorno, nel 2001, seguito l'anno dopo da Il Re Scorpione.

Lon Chaney Jr. è stato Larry Talbot / The Wolfman nel 1941 e nei successivi 4 sequel, mentre Benicio del Toro è stato Uomo Lupo nel 2010. Elsa Lanchester è stata invece la moglie di Frankenstein nel 1935, con Jennifer Beals (Flashdance) nei suoi panni in The Bride, nel 1985. A dirigere questo secondo remake Bill Condon, con un'uscita in sala datata 14 febbraio 2019. Johnny Depp e Javier Bardem, da non dimenticare, saranno inoltre l'Uomo Invisibile e il mostro di Frankenstein.

Fonte: Comingsoon.net