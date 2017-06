Al cinema dal 1° Giugno: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Pietro Ferrara giovedì 1 giugno 2017

Arrivano in sala la supereroina "Wonder Woman", i guardaspiaggia di "Baywatch", la commedia nuziale "Tavolo n° 19" e il dramma italiano "I figli della notte".

- Wonder Woman (USA 2017 - Azione / Supereroi - Durata 116 minuti) di Patty Jenkins con Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis. Trama: Quando un pilota americano approda sulle sponde dell'isola Paradiso abitata dalle amazzoni della Regina Hippolyta e racconta di un conflitto globale scoppiato nel mondo esterno, l'amazzone Diana lascia la sua casa, convinta di poter fermare la minaccia. Combattendo al fianco dell'uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi pieni poteri...e il suo vero destino. TRAILER ITALIANO

- Baywatch (USA 2017 - Commedia / Azione - Durata 116 minuti) di Seth Gordon con Dwayne Johnson, Zac Efron, Priyanka Chopra, Alexandra Daddario, Jon Bass, David Hasselhoff, Pamela Anderson. Trama: Basato sulla popolare serie tv anni '90, il film segue lo zelante guardaspiaggia Mitch Buchannon alle prese con una sfacciata nuova recluta mentre insieme scoprono un complotto criminale che minaccia il futuro della baia. TRAILER ITALIANO

- Bugs (Danimarca 2017 - Documentario - Durata 73 minuti) di Andreas Johnsen con Roberto Flore, Josh Evans, Ben Reade. Trama: Nel 2050 il nostro pianeta sarà costretto ad ospitare 9 miliardi di persone, la Fao ha calcolato che per allora dovremo aumentare la produzione di cibo del 70% e le Nazioni Unite hanno indicato che la prima risorsa per combattere la fame nel mondo sono proprio loro, gli insetti. Per questo la Ong danese Nordic Food Lab, creata dallo chef René Redzepi che con il suo ristorante Noma è stato inserito nella lista dei migliori 50 del mondo, ha deciso di condurre una ricerca durata tre anni sui due miliardi di persone che, sparsi ai quattro angoli del mondo, già oggi si cibano di insetti. TRAILER ITALIANO

- The Beatles: Sgt. Pepper & beyond (Gran Bretagna 2017 - Documentario - Durata 90 minuti) di Alan G. Parker con Freda Kelly, Pete Best, Ray Connolly, Andy Peebles, Simon Napier-Bell. Trama: Il film affronta i dodici mesi più cruciali della carriera della band: l’anno in cui i Fab Four sospesero i tour diventando gli artisti più innovativi del mondo in sala di registrazione. Nel film immagini e interviste inedite che raccontano il periodo magico degli Abbey Road Studios, la nascita delle canzoni e il lancio dell’album che più di ogni altro ha segnato la loro storia. Un nuovo capitolo per approfondire quell’avventura che forse è ancora oggi la più rivoluzionaria del panorama culturale mondiale.[al cinema dal 30 maggio al 2 giugno] TRAILER ITALIANO

- I figli della notte (Italia / Belgio 2017 - Drammatico - Durata 85 minuti) di Andrea De Sica con Vincenzo Crea, Ludovico Succio, Fabrizio Rongione, Yuliia Sobol, Luigi Bignone. Trama: Giulio è un 17enne di buona famiglia che si ritrova catapultato nell'incubo della solitudine e della rigida disciplina di un collegio per rampolli dell’alta società, una sorta di “prigione dorata” isolata tra le Alpi, dove vengono formati i “dirigenti del futuro”. TRAILER UFFICIALE

- Nocedicocco il piccolo drago (Germania 2017 - Animazione - Durata 83 minuti) di Nina West. Trama: Nocedicocco è un piccolo drago che viene incaricato di fare la guardia all'erba del fuoco, erba che ha reso potenti i draghi del loro clan, divenuti così sputafuoco. Ma per salvare un vitellino che sta per essere mangiato dagli altri draghi, perde di vista l'erba e finisce per causare un incendio. Riuscirà il piccolo drago a risolvere la situazione? TRAILER ITALIANO

- Quello che so di lei (Francia 2017 - Drammatico - Durata 117 minuti) di Martin Provost con Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet, Mylène Demongeot, Pauline Etienne, Audrey Dana. Trama: Claire è un'ostetrica meravigliosamente dotata, che a fine carriera comincia quindi a mettere in discussione il suo ruolo e la sua professione. Un giorno riceve una strana telefonata: Béatrice, stravagante e frivola ex amante di suo padre, morto anni addietro, ha notizie importanti e urgenti da darle e vuole rivederla, trent'anni dopo essere scomparsa nel nulla. La super-coscienziosa Claire e lo spirito libero Béatrice impareranno ad accettarsi l'un l'altra e, rivelandosi antichi segreti, inizieranno a recuperare gli anni perduti. TRAILER ITALIANO

- Tavolo n°19 (USA 2017 - Commedia - Durata 87 minuti) di Jeffrey Blitz con Anna Kendrick, Craig Robinson, Lisa Kudrow, Stephen Merchant, Tony Revolori, June Squibb, Wyatt Russell, Amanda Crew. Trama: Eloise, ex damigella d'onore sollevata dall'incarico dopo aver rotto senza troppe cerimonie con il testimone, decide di partecipare ugualmente al matrimonio della sua migliore amica. Si ritrova però seduta al tavolo 19, lontano da quello nuziale e con commensali che non conosce. Man mano che i segreti degli sconosciuti vengono alla luce, Eloise imparerà a conoscere meglio chi le siede accanto. TRAILER ITALIANO

- Una Vita, Une Vie (Francia / Belgio 2017 - Drammatico - Durata 119 minuti) di Stéphane Brizé con Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin, Yolande Moreau, Swann Arlaud, Nina Meurisse, Olivier Perrier. Trama: Tratto dal primo romanzo di Guy De Maupassant il film racconta l'esistenza di Jeanne, una giovane donna che nella Normandia del 1819 esce dal convento in cui ha studiato e abbandona i suoi sogni da bambina e la sua innocenza per sposare un visconte locale, Julien de Lamare. Mentre Julien si rivela il più infedele dei mariti, Jeanne affida ogni suo sentimento al figlio Paul,che crescendo si rivelerà più interessato al denaro che agli affetti. TRAILER ITALIANO