Stasera in tv: "Mea Culpa" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 1 giugno 2017

Rai 3 stasera propone "Mea Culpa", film thriller francese del 2014 diretto da Fred Cavayé e interpretato Vincent Lindon, Gilles Lellouche e Nadine Labaki.





Cast e personaggi

Vincent Lindon - Simon

Gilles Lellouche - Franck

Nadine Labaki - Alice

Max Baissette de Malglaive as Théo

Gilles Cohen - Pastor

Medi Sadoun - Jacquet

Velibor Topic - Milan

Cyril Lecomte - Jean-Marc

Gilles Bellomi - Andréi

Sofia Essaïdi - Myriam

Sacha Petronijevic - Pietr

Pierre Benoist - Boris

Alexis Manenti - Slobodan

Tomi May - Oleg

Eric Bougnon - Karl

Pierre Nisse - Kevin

Justine Fabre - Manon





La trama

Poliziotti a Tolone, Simon e Franck stanno rientrando a casa quando sono protagonisti di un terribile incidente d'auto, che causa due vittime (tra cui un bambino). Mentre Franck ne esce illeso, Simon, che era alla guida e sotto gli effetti dell'alcol, rimane gravemente ferito. A causa di quanto accaduto, Simon perde ogni cosa, compresi lavoro e moglie, e per sei anni lavora come trasportatore di denaro mentre tenta di far da padre al figlioletto Theo. Un giorno, Theo è testimone di un regolamento di conti mafioso e la sua vita si ritrova in pericolo. Per proteggere il figlio Simon sarà disposto a tutto, anche a riformare coppia con Franck e ritornare sugli errori commessi.





Curiosità e colonna sonora