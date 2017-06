Star Wars 8: Lucasfilm smonta alcune teorie sull'identità di Snoke

Di Pietro Ferraro giovedì 1 giugno 2017

Pablo Hidalgo di Lucasfilm ha smontato ufficialmente diverse teorie di fan sulla vera identità di Snoke.

Chi è in realtà Snoke? Ci sono molte teorie che circolano online, ma un dettaglio importante è stato finalmente confermato. Oltre ad icone di Star Wars come Luke Skywalker (Mark Hamill), Han Solo (Harrison Ford) e Leia Organa (Carrie Fisher), la maggior parte dei personaggi de "Il risveglio della Forza" hanno fatto il loro debutto. Tra i nuovi arrivi c'è stato il misterioso Leader Supremo Snoke (Andy Serkis), ma i fan potrebbero dover attendere più a lungo del previsto per scoprire il mistero che si cela dietro Snoke. La scorsa settimana Rian Johnson, regista di Star Wars: Gli ultimi Jedi, ha rivelato a Vanity Fair che non vedremo molto di Snoke in Star Wars 8, ma di certo non c'è carenza di teorie su chi sia davvero questo misterioso personaggio. A smontare ufficialmente alcune di queste teorie ci ha recentemente pensato Pablo Hidalgo di Lucasfilm.

Pablo Hidalgo ha utilizzato Twitter per affrontare l'origine umana del Leader Supremo Snoke, dove ha condiviso un breve estratto del romanzo ufficiale basato sulla sceneggiatura di Star Wars: Il risveglio della forza. Dal momento che il personaggio è stato rivelato in anticipo, ci sono state voci che Snoke sia in realtà Darth Plagueis, mentre altre teorie di alcuni fanno hanno sostenuto sia invece la reincarnazione dell'Imperatore Palpatine. Pablo Hidalgo ha cancellato con un colpo di spugna queste teorie con il seguente estratto del romanzo "Star Wars: Il risveglio della Forza" uscito nel 2015 che afferma chiaramente che Snoke non è affatto umano.

Seduto su una piattaforma rialzata posta al centro della camera c'era l'ologramma blu di Leader Supremo Snoke. Altissimo e magro era umanoide, ma non umano. Il cappuccio della sua tunica scura..

Quando gli è stato chiesto di confermare l'origine non umana di Snoke, Pablo Hidalgo ha dichiarato che "l'umanità di Snoke è scolpita su pietra perché questa frase è stata pubblicata" e che la sua natura non umana "è stata confermata con il romanzo TFA". Hidalgo ha aggiunto che il personaggio "variava molto in termini di specie e genere" fino a quando le riprese de "Il risveglio della Forza" sono iniziate. Molti avevano pensato che il mostrarsi di Snoke solo attraverso un'interfaccia olografica, poteva essere un voler celare la sua natura umana manipolando il suo aspetto attraverso un ologramma.

Dal momento che apparentemente non vedremo molto di Snoke in "Gli ultimi Jedi", probabilmente dovremo aspettare fino a Star Wars 9 per saperne di più su questo malvagio leader. Tra i molti rumor circolati ce n'era uno che dava a Snoke il nome di Victor, che a questo punto sembra troppo umano per essere credibile, mentre un altro aggiornamento non confermato descriveva una scena di apertura di Star Wars: Gli Ultimi Jedi con un faccia a faccia tra Snoke e Leia Organa (Carrie Fisher).

Star Wars: Gli Ultimi Jedi debutta nei cinema il 15 dicembre diretto da Rian Johnson. Il regista ha recentemente rivelato che LucasFilm non aveva ancora pianificato un'intera nuova trilogia di Star Wars quando ha firmato per scrivere e dirigere "Gli ultimi Jedi", quindi non è chiaro quanto abbia dovuto manipolare e cambiare l'identità di Snoke.