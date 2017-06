Bumblebee, Hailee Steinfeld per lo spin-off dei Transformers

Di Federico Boni giovedì 1 giugno 2017

Bumblebee ha trovato la sua protagonista umana. Hailee Steinfeld.

Bumblebee, Travis Knight alla regia dello spin-off dei Transformers Il regista di Kubo e la spada magica per il primo spin-off dei Transformers. In attesa di Transformers 5, in dirittura d'arrivo al cinema, in casa Paramount Pictures sono al lavoro sul primo spin-off del franchise, interamente dedicato a Bumblebee. Ebbene Hailee Steinfeld, a detta dell'Hollywoo Reporter, sarà la protagonista della pellicola.

Nominata agli Oscar per Il Grinta dei fratelli Coen e candidata ai Golden Globe per la grande prova d'attrice in The Edge of Seventeen, Hailee indosserà gli abiti di una ragazza maschiaccio, che lavora come meccanico dopo l'orario di scuola. Proprio qui, ovviamente, farà la conoscenza di Bumblebee.

Travis Knight, che ha diretto Kubo della LAIKA, farà il suo esordio in cabina di regia in un live-action, con Christina Hodson alla sceneggiatura. La stessa Hodson, Holdner Brian, Stephen Davis, Lorezo Di Bonaventura, Michael Bay e Steven Spielberg produrranno la pellicola. Transformers: The Last Knight, con Mark Wahlberg, Jerrod Carmichael, Isabela Moner, Josh Duhamel, Anthony Hopkins, Laura Haddock, Santiago Cabrera, Liam Garrigan e Stanley Tucci, uscirà il 21 Giugno 2017.

Fonte: Comingsoon.net