Film 2018-2019: Charlie Heaton in The New Mutants - Joel David Moore torna per i sequel di Avatar

Di Federico Boni giovedì 1 giugno 2017

Joel David Moore tornerà ad interpretare lo scienziato Norm Spellman nei 4 sequel di Avatar, mentre Charlie Heaton di Stranger Things e Rosario Dawson sono in trattative per The New Mutants.

Film 2018-2019: Angela Bassett per Mission: Impossible 6 - Charles Dance e Sally Hawkins per Godzilla: King of the Monsters Sam Rockwell sarà il leader del Ku Klux Klan e Taraji P. Henson un'attivista per i diritti civili in The Best of Enemies. - The New Mutants: Charlie Heaton di Stranger Things prenderà parte a The New Mutants della Fox. Parola dell'Hollywood Reporter. Heaton interpreterà il personaggio di Cannonball, in precedenza accostato a Nat Wolff. Anche Rosario Dawson, a detta di Deadline, sarebbe in trattative per prendere parte alla pellicola. Se così fosse i due raggiungerebbero Anya Taylor-Joy e Maisie Williams, chiamate ad interpretare Magik e Wolfsbane. In cabina di regia Josh Boone, pronto a realizzare un vero e proprio 'horror' all'interno dell'Universo X-Men. The New Mutants - Nuovi Mutanti, serie creata nel 1982 da Chris Claremont e Bob McLeod, ruota ad adolescenti mutanti addestrati nell'uso consapevole dei propri poteri. Ragazzi che rappresenteranno la nuova generazione di X-Men, distinguendosi dalla precedente per la giovane età, i poteri e le diverse nazionalità. Tra i primi a farne parte Cannonball, Danielle Moonstar, Sunspot, Wolfsbane e Karma. Uscita in sala: 13 aprile 2018.

- Avatar 2, 3, 4 e 5: Joel David Moore tornerà ad interpretare lo scienziato Norm Spellman nei 4 sequel di Avatar. Parola di Deadline. Se così fosse, l'attore raggiungerebbe Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang e Sigourney Weaver. Diretti da James Cameron, i 4 sequel sono stati sceneggiati dal regista insieme a Rick Jaffa e Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno. Avatar 2 uscirà in sala il 18 dicembre 2020, Avatar 3 il 17 dicembre 2021, Avatar 4 il 20 dicembre 2024 e Avatar 5 il 19 dicembre 2025. Riprese partite.

- I Feel Pretty: Michelle Williams affiancherà Amy Schumer in I Feel Pretty, comedy scritta e diretta da Abby Kohn e Marc Silverstein. Protagonista una donna comune perennemente insicura che un bel giorno si sveglia con la consapevoleza di essere la donna più bella e capace del mondo, anche se in realtà non è cambiata di una virgola. La Williams sarà la capa di Amy. Via alle riprese nel mese di luglio.