Film 2018-2019: Viggo Mortensen per Green Book - Thomas Middleditch in Godzilla 2

Di Federico Boni giovedì 1 giugno 2017

Un road movie per Viggo Mortensen, mentre Thomas Middleditch di Silicon Valley prenderà parte a Godzilla 2.

Film 2018-2019: Charlie Heaton in The New Mutants - Joel David Moore torna per i sequel di Avatar Michelle Williams al fianco di Amy Schumer in I Feel Pretty. - Godzilla: King of the Monsters: Thomas Middleditch, volto di Silicon Valley, prenderà parte a Godzilla: King of the Monsters. Parola di Variety. La star della serie HBO raggiunge Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Vera Farmiga, O'Shea Jackson Jr., Aisha Hinds e Charles Dance, oltre ai confermati Sally Hawkins e Ken Watanabe, già presenti nel primo Godzilla diretto da Gareth Edwards. Ulteriori dettagli sulla pellicola non sono ancora stati rivelati, se non la presenza di celebri kaiju Toho come Rodan, Mothra e King Ghidorah.

- Green Book: Viggo Mortensen sarà il protagonista del nuovo film di Peter Farrelly, per una volta sganciato dal fratello: Green Book il titolo. Parola di Variety. Farrelly ha co-sceneggiato la pellicola insieme a Nick Vallenlonga e Brian Currie, con via alle riprese in autunno. Viggo sarà Tony Lip, uno dei migliori buttafuori della New York del 1962, e la pellicola ci mostrerà quel che gli capita quando il suo locale, il Copacabana, viene chiuso. Assunto come autista da un giovane pianista prodigio, Lip lo accompagnerà in un lungo tour nel Sud degli Stati Uniti d'America.

- Annette: musical in arrivo per Michelle Williams, pronta a tornare sul set con Leos Carax alla regia. Annette il titolo della pellicola, la prima in lingua inglese per il regista francese, con Michelle affiancata da Adam Driver. Al centro della trama un comico chiamato a prendersi cura della figlia di due anni, a causa della morte dell'amata moglie. La Williams dovrebbe indossare gli abiti della donna, cantante di opera. Annette, la piccola, scoprirà di avere dei doni speciali.