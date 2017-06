Wonder Woman: action figures, gadget, toys e statue del film

Di Pietro Ferraro giovedì 1 giugno 2017

Wonder Woman debutta nei cinema italiani e Blogo vi propone una carrellata sul merchandise legato all'esordio sul grande schermo in solitaria dell'iconica supereroina DC.

Dopo l'esordio in Batman v Superman: Dawn of Justice, la bella e carismatica Diana Prince di Gal Gadot fa il suo debutto in solitaria nell'Universo Esteso DC nel film Wonder Woman che mostrerà l'iconica supereroina DC abbandonare l'isola si Themyscira, patria delle sorelle amazzoni, per combattere durante la Prima guerra mondiale al fianco del pilota americano Steve Trevor interpretato da Chris Pine.

Ciò che mi ha attratto di questo personaggio, è che in lei coesistono diversi aspetti e tutti meravigliosamente positivi. E visto che questa è la prima volta che viene raccontata al cinema, la storia di questa icona, io e Patty abbiamo affrontato diverse conversazioni creative al riguardo. Lei è la più grande guerriera del mondo dei fumetti, ma può essere a volte vulnerabile, sensibile, fiduciosa e confusa...e tutto allo stesso tempo. E poi non nasconde mai la sua intelligenza o le sue emozioni. Gal Gadot

Per i fan della nuova Wonder Woman cinematografica e i collezionisti di gadget e merchandise vogliamo proporvi una ricca carrellata di gadget, toys, action figures e statue dedicate alla prima incarnazionae in celluloide di Wonder Woman.

Nella galleria fotografica che apre l'articolo trovate oggetti da collezione di tutte le fogge e per tutte le tasche, dalle classiche action figures alle statue in edizione limitata passando per portachiavi, orologi e tazze da caffè a tema fino a riproduzioni giocattolo delle armi viste nel film come spada e scudo di Wonder Woman e spada e maschera di Ares.

