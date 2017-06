Transformers 5 non durerà tre ore e sarà più corto degli ultimi 3 capitoli - parola di Michael Bay

Di Federico Boni giovedì 1 giugno 2017

Michael Bay smentisce i rumor circolati in rete che parlavano di 3 ore di durata per Transformers – L'ultimo cavaliere.

Transformers 5 - L'ultimo cavaliere: terzo trailer in italiano e nuovo poster Michael Bay torna al timone del quinto film della saga dei robottoni Hasbro nei cinema dal 22 giugno 2017. Negli ultimi giorni si era diffuso il rumor che Transformers: The Last Knight, 5° capitolo della saga, durasse la bellezza di 182 minuti. Una punizione, più che una festa, presto smentita da Michael Bay.

Direttamente via Twitter il regista di tutti e 5 gli episodi ha infatti rivelato che il quinto Transformers durerà meno degli ultimi 3 capitoli. Fino ad oggi ogni capitolo era sempre stato più lungo del predecessore. Il primo episodio, uscito nel 2007, durava 2 ore e 23 minuti; il secondo 2 ore e 24 minuti; il terzo 2 ore e 34 minuti; il quarto, uscito nel 2014, ben 2 ore e 45 minuti.

Questo significa che Transformers: The Last Knight durerà più o meno come il primo Transformers, ovvero poco più di due ore. L'ultimo Cavaliere frantuma mitologia e fondamenta del franchise Transformers e ridefinisce ciò che significa essere un eroe. Gli esseri umani e i Trasformers sono in guerra, Optimus Prime è scomparso. La chiave per salvare il nostro futuro giace sepolta nei segreti del passato, nella storia nascosta dei Transformers sulla Terra. La responsabilità di salvare il nostro mondo finisce sulle spalle di un'alleanza improbabile: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un Lord inglese (Sir Anthony Hopkins) e una professoressa di Oxford (Laura Haddock). Un momento nella vita di ognuno in cui saranno chiamati a fare la differenza. Dal 22 giugno al cinema.