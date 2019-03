Stasera in tv: "Veloce come il vento" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 22 marzo 2019

Rai 3 stasera propone "Veloce come il vento", dramma d'azione del 2016 diretto da Matteo Rovere e interpretato da Stefano Accorsi, Matilda De Angelis e Paolo Graziosi.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Stefano Accorsi: Loris De Martino

Matilda De Angelis: Giulia De Martino

Paolo Graziosi: Tonino

Lorenzo Gioielli: Ettore Minotti

Roberta Mattei: Annarella

Giulio Pugnaghi: Nico De Martino

Cristina Spina: Assistente sociale

Rinat Khismatouline: Team Manager

Tatiana Luter: Eva





Trama e recensione

La passione per i motori scorre da sempre nelle vene di Giulia De Martino. Viene da una famiglia che da generazioni sforna campioni di corse automobilistiche.

Anche lei è un pilota, un talento eccezionale che a soli diciassette anni partecipa al Campionato GT, sotto la guida del padre Mario. Ma un giorno tutto cambia e Giulia si trova a dover affrontare da sola la pista e la vita. A complicare la situazione il ritorno inaspettato del fratello Loris, ex pilota ormai totalmente inaffidabile, ma dotato di uno straordinario sesto senso per la guida. Saranno obbligati a lavorare insieme, in un susseguirsi di adrenalina ed emozioni che gli farà scoprire quanto sia difficile e importante provare ad essere una famiglia.





Curiosità



Il film è liberamente ispirato alla vita del pilota di rally Carlo Capone.



Il film è conosciuto anche col titolo internazionale Italian Race.



Il film ha vinto 3 Nastri d'Argento: Miglior attore protagonista a Stefano Accorsi, Miglior montaggio a Gianni Vezzosi e Premio Guglielmo Biraghi all'esordiente Matilda De Angelis.



Il film è stato candidato a 17 David di Donatello vincendo in 6 categorie: Miglior attore protagonista (Stefano Accorsi), Migliore autore della fotografia (Michele D'Attanasio), Miglior montatore (Gianni Vezzosi), Miglior sonoro (Angelo Bonanni, Diego De Santis, Mirko Perri e Michele Mazzucco), Migliori effetti digitali (Artea Film & Rain Rebel Alliance International Network) e Miglior truccatore (Luca Mazzoccoli).



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Andrea Farri (Smetto quando voglio, Ma che bella sorpresa, L'abbiamo fatta grossa, Zeta).

(Smetto quando voglio, Ma che bella sorpresa, L'abbiamo fatta grossa, Zeta).

La colonna sonora include i brani "Sail" e "I Am" di AWOLNATION e "Seventeen" interpretato da Matilda De Angelis.



TRACK LISTINGS:

1. Preghiera per Mario (Andrea Farri)

2. Breakneck feat. Lara Martelli (Andrea Farri & Lara Martelli)

3. Veloce come il vento (Andrea Farri)

4. Happy Winter (FM Belfast)

5. Italian Race (Andrea Farri)

6. Jbday1 (NIBIRU Prj22)

7. La scommessa (Andrea Farri)

8. Let me go feat. Velvet (Velvet)

9. La corsa di Loris e Giulia (Andrea Farri)

10. Seventeen feat. Matilda De Angelis (Matilda De Angelis)

11. Studio 1 (Andrea Farri)

La colonna sonora è disponibile su YouTube e su SPOTIFY.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]