Overdrive: nuova featurette in italiano, backstage e video intervista a Gaia Weiss

Di Pietro Ferraro mercoledì 9 agosto 2017

Overdrive: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione di Antonio Negret nei cinema italiani dal 23 agosto 2017.

Koch Media ha reso disponibili nuovi video in italiano dell'action Overdrive in arrivo nei cinema italiani il 23 agosto.

Le clip includono un nuovo backstage con filmati dal set, una featurette sottotitolata con interviste a cast e regista e un dietro el quinte delle spettacolari scene di stunt e infine una video-intervista all'attrice Gaia Weiss.

Il regista Antonio Negret descrive Overdrive come un mix di azione e commedia.

E’ sicuramente un film d’azione bella tosta dall’inizio alla fine. Ma non è solo questo. Penso anche che sia un film pieno di colpi di scena, ha un livello di ingegno e di complessità dove i nostri personaggi stanno sempre facendo cose che non sono proprio quello che sembrano. E a me piace molto questa modalità. Inoltre il film ha anche tanto della commedia. Ha sia qualcosa della commedia commerciale che di quella commedia con una sottile ironia. In questo senso ci sono molte battute tra i due fratelli, sono molto legati, ma sono anche sempre in conflitto tra loro e con gli altri. Quest’aspetto credo porti al film un umorismo davvero fresco e divertente.

Il produttore Pierre Morel è anche un regista e ha messo tutta la sua esperienza in Overdrive.

E’ sempre complicato fare un film d’azione in Francia perché raramente giriamo a questo livello. Ma per quanto mi riguarda, avevo l’esperienza di precedenti film che ho diretto in passato. Ho fatto team con il regista Antonio Negret e con le poche persone che avevano già avuto esperienze di lavoro in Francia. Ci hanno aiutato con gli stunt e con gli effetti speciali”. Per girare queste scene d’azione, abbiamo anche dovuto convocare in anticipo i location manager e mettere in moto un’importante organizzazione di produzione. Avevamo bisogno di una grande produzione per fare accordi con le amministrazioni locali, con la polizia ecc. È molto complicato bloccare i set per pochi giorni e ottenere le autorizzazioni legali necessarie.





Overdrive: featurette in italiano, backstage e intervista a Scott Eastwood

Il prossimo 23 agosto approda nei cinema italiani Overdrive, l'action-movie francese che strizza l'occhio al remake Fuori in 60 secondi e ci racconta di audaci furti d'auto, spericolati inseguimenti e spettacolari incidenti d'auto.

Koch Media ha reso disponibili nuovi video che includono una featurette sottotitolata in italiano incentrata sugli "stunt" del film, un video backstage che ci porta sul set durante le riprese e infine una video intervista in italiano all'attore Scott Eastwood protagonista del film con Freddie Thorp e Ana de Armas.

Andrew e Garrett Foster sono due noti ladri di rare auto d'epoca. Ingaggiati per rubare una magnifica Bugatti del 1937 battuta all'asta per oltre due milioni di dollari, realizzano un colpo audace senza precedenti, tanto magistrale quanto sfortunato: il colpo è ai danni di Morier, noto mafioso rivale di Max Klemp, boss in ascesa della mafia tedesca che ha scelto di stabilirsi in Costa Azzurra. Quando Morier minaccia la loro vita e quella della fidanzata di Andrew, i due ladri non hanno altra scelta che accettare il ricatto del criminale e quindi rubare a Klemp la sua preziosissima Ferrari 250GT del 1962.

Il film è diretto da Antonio Negret (Transit), scritto da Michael Brandt e Derek Haas e prodotto dal regista Pierre Morel (Io vi troverò, From Paris with Love, The Gunman).





Overdrive: nuovo trailer italiano e locandina del film d'azione con Scott Eastwood

Koch Media ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Overdrive, il film d'azione diretto da Antonio Negret (Transit) e prodotto da Pierre Morel, regista della scuderia di Luc Besson specialista in action che ha diretto Io vi troverò (Taken), Banlieue 13 e From Paris with Love.

Scott Eastwood e Freddie Thorp sono due fratelli e ladri d'auto che rubano per un boss della mafia tedesca una magnifica Bugatti del 1937 da oltre due milioni di dollari, ma il proprietario dell'auto in questione è un altro boss mafioso rivale del primo che costringerà i due fratelli a rubare la preziosissima Ferrari 250GT del 1962 di quest'ultimo.

Overdrive debutta nei cinema italiani il 23 agosto 2017.





Overdrive: trailer italiano e poster del film d'azione con Scott Eastwood

Koch Media ha reso disponibili trailer italiano e locandina di Overdrive, il nuovo film d'azione francese diretto da Antonio Negret (Transit), prodotto dal regista Pierre Morel (Io vi troverò) e in arrivo nei cinema italiani il 23 agosto 2017.

La trama segue due fratelli ladri d'auto che si recano nel sud della Francia per portare a termine un "lavoro" e qui pestano i piedi ad un boss del crimine locale.

Il cast include Scott Eastwood, figlio di Clint Eastwood, visto di recente in Suicide Squad e Fast & Furious 8, Freddie Thorp (The Head Hunter), Ana de Armas (Knock Knock), Gaia Weiss (Hercules - La leggenda ha inizio), Simon Abkarian (La meccanica delle ombre), Clemens Schick (Autobahn - Fuori controllo) e Moussa Maaskri (Point Blank).

Overdrive strizza l'occhio a diversi action ad alta velocità come Need for Speed, Fast & Furious, The Italian Job e naturalmente Fuori in 60 secondi.

Michael Brandt e Derek Haas (2 Fast 2 Furious, Wanted - Scegli il tuo destino) hanno scritto la sceneggiatura e sono anche co-produttori.

Il film ha cambiato protagonisti diverse volte durante la fase di sviluppo, in una versione i due fratelli erano interpretati Alex Pettyfer e Matthew Goode e in un'altra ancora da Jamie Bell e Garrett Hedlund.





