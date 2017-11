Smetto Quando Voglio - Ad Honorem: nuovo video con making of di "Smetto Quando Voglio 3"

Smetto quando Voglio 3: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel di Sydney Sibilia nei cinema italiani dal 30 novembre 2017.

01 Distribution ha reso disponibile una nuova clip con il "making of" di Smetto Quando Voglio - Ad Honorem, il terzo capitolo della saga action-comedy diretta da Sydney Sibilia al cinema dal 30 novembre.

Il 30 novembre si conclude al cinema la trilogia comedy "Smetto quando voglio" di Sydney Sibilia, con il terzo e ultimo capitolo Smetto Quando Voglio - Ad Honorem.

01 Distribution ha reso disponibile due clip backstage che ci portano dietro le quinte del film che vede il ritorno del cast originale con l'aggiunta di Luigi Lo Cascio nei panni del "cattivo" del film che abbiamo conosciuto durante le battute finali del seconod capitolo "Masterclass".

01 Distribution ha reso disponibili un set di immagini ufficiali e 4 nuove clip con scene tratte da Smetto Quando Voglio - Ad Honorem, terzo e ultimo capitolo della saga camedy di Sidney Sibilia in arrivo nei cinema italiani il 30 novembre dopo un'anteprima al Festival di Torino.

Nelle nuove clip c'è anche il Walter Mercurio di Luigi Lo Cascio, il cattivo del film apparso alla fine del secondo capitolo.

Sidney Sibilia ha mostrato con i primi due capitoli come si possa realizzare una concept comedy con uno sguardo internazionale che strizza l'occhio ai franchise americani. Ad un ottimo primo capitolo da 4,5 milioni di euro d'incasso è seguito lo spassoso "Masterclass" che ha bissato in appeal incassando 3.440.826 euro, ha generato un fumetto e un videogioco online ed ha aperto la strada a questo terzo e ultimo sequel.

Il punto è che se vogliamo fare gli scemi, allora facciamo gli scemi bene. Funziona così...Se deve essere una operazione facciamo l’operazione più para-americana, becera che fa ridere. Fatta bene, ma becera. Sidney Sibilia

Il cast del film: Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Marco Bonini, Rosario Lisma, Giampaolo Morelli con Peppe Barra, Greta Scarano, Luigi Lo Cascio, Valeria Solarino e Neri Marcorè.





01 Distribution ha reso disponibile il trailer del film Smetto Quando Voglio - Ad Honorem, il terzo e ultimo capitolo della saga comedy diretta da Sydney Sibilia in arrivo nei cinema il 30 novembre.





Sopox è la formula del gas nervino. Ecco a cosa gli serviva un cromatografo. ‘Sto pazzo si è messo a sintetizzare del gas nervino” Inizia così il capitolo finale della saga di Smetto Quando Voglio. Pietro Zinni (Edoardo Leo) è in carcere e con lui tutta la banda. Ma non possono rimanerci a lungo perché in giro c’è Walter Mercurio (Luigi Lo Cascio) che è pronto a fare una strage e solo le migliori menti in circolazione possono fermarlo. Ma chi è Walter Mercurio? Cosa nasconde? Qual è il suo piano? La Banda si riunisce per l’ultima volta per affrontare il cattivo più cattivo di sempre. Ma non possono farcela da soli, stavolta avranno bisogno dell’aiuto del nemico storico, Murena (Neri Marcorè). Con lui dovranno evadere da Rebibbia per anticipare le mosse di Mercurio, cercando di capire come neutralizzare l’attacco che sta mettendo in piedi, un evento a cui parteciperanno centinaia di persone. Smetto Quando Voglio-Ad Honorem si preannuncia esplosivo, con un epico, gran finale che chiuderà il cerchio dell’intera trilogia. Ogni saga ha una fine.

Il cast del film: Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Marco Bonini, Rosario Lisma, Giampaolo Morelli con Peppe Barra, Greta Scarano, Luigi Lo Cascio, Valeria Solarino e con Neri Marcorè.





Smetto quando Voglio - Ad Honorem uscirà il 30 novembre

Smetto quando voglio - Masterclass, Recensione in Anteprima 3 anni dopo il boom del primo capitolo, la banda dei ricercatori torna in azione. E' inutile girarci attorno. Smetto quando Voglio - Masterclass, 2° capitolo della trilogia 01 diretta da Sydney Sibilia, ha deluso le attese del box office. Dopo il boom del primo capitolo, in grado di incassare quasi 5 milioni di euro, si era notevolmente alzata l'asticella produttiva dei due sequel, girati back-to-back con un budget complessivo di 10 milioni di euro. Peccato che gli incassi del 2° capitolo si siano fermati sotto la soglia dei 3 milioni e mezzo.

Le aspettative nei confronti del 3° e conclusivo capitolo, Ad Honorem, sono quindi mutate, con un'uscita in sala che è stata finalmente ufficializzata: 30 novembre. Sarà un'ultima volta in sala per la banda di laureati composta da Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia e Pietro Sermonti, con Francesca Manieri e Luigi Di Capua allo script.

Facile immaginare una presenza della pellicola al Festa del Cinema di Roma, che prenderà vita a fine ottobre, o al Torino Film Festival, che diverrà realtà il 24 novembre.