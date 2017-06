Smetto quando Voglio - Ad Honorem uscirà il 30 novembre

Di Federico Boni venerdì 2 giugno 2017

30 novembre. Quel giorno si chiuderà la trilogia di Smetto quando Voglio.

Smetto quando voglio - Masterclass, Recensione in Anteprima 3 anni dopo il boom del primo capitolo, la banda dei ricercatori torna in azione. E' inutile girarci attorno. Smetto quando Voglio - Masterclass, 2° capitolo della trilogia 01 diretta da Sydney Sibilia, ha deluso le attese del box office. Dopo il boom del primo capitolo, in grado di incassare quasi 5 milioni di euro, si era notevolmente alzata l'asticella produttiva dei due sequel, girati back-to-back con un budget complessivo di 10 milioni di euro. Peccato che gli incassi del 2° capitolo si siano fermati sotto la soglia dei 3 milioni e mezzo.

Le aspettative nei confronti del 3° e conclusivo capitolo, Ad Honorem, sono quindi mutate, con un'uscita in sala che è stata finalmente ufficializzata: 30 novembre. Sarà un'ultima volta in sala per la banda di laureati composta da Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia e Pietro Sermonti, con Francesca Manieri e Luigi Di Capua allo script.

Facile immaginare una presenza della pellicola al Festa del Cinema di Roma, che prenderà vita a fine ottobre, o al Torino Film Festival, che diverrà realtà il 24 novembre.