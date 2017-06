Mamma Mia 2, torna anche Amanda Seyfried

Di Federico Boni venerdì 2 giugno 2017

Mamma Mia: Here We Go Again!, c'è anche Amanda Seyfried.

Mamma Mia 2 uscirà il 20 luglio 2018 - tornano Meryl Streep, Pierce Brosnan e Colin Firth La Universal celebra i 10 anni di Mamma Mia con un clamoroso sequel, in sala nell'estate del 2018, Non solo Meryl Streep. A detta di Deadline anche Amanda Seyfried avrebbe trovato un accordo con la Universal per tornare negli abiti di Sophie Sheridan in Mamma Mia: Here We Go Again!, sequel annunciato del musical del 2008.

Campione d'incassi con oltre 600 milioni di dollari raccolti in tutto il mondo, il film di Phyllida Lloyd avrà un capitolo 2 che uscirà in sala il 20 luglio del 2018. All'interno della pellicola 'suoneranno' tutte quelle canzoni degli ABBA che non abbiamo ballato e/o cantato con il primo capitolo

Ol Parker, regista di The Marigold Hotel, ha sceneggiato e dirigerà la pellicola, prodotta dalla Littlestar di Judy Craymer e dalla Playtone di Gary Goetzman, con Benny Andersson e Björn Ulvaeus degli ABBA di nuovo produttori esecutivi. Ritrovate mamma (Meryl) e figlia (Amanda), bisognerà ora riabbracciare gli altri volti del titolo originale, ovvero Pierce Brosnan e Colin Firth (a quanto pare già convinti), Stellan Skarsgård, Julie Walters, Dominic Cooper e Christine Baranski. Facile immaginare una conferma di massa, con immancabili new entry.

Fonte: Deadline