Wonder Woman 2, Patty Jenkins dirigerà anche il sequel

Di Federico Boni sabato 3 giugno 2017

Wonder Woman 2 vedrà ancora una volta Patty Jenkins alla regia.

Wonder Woman: Recensione in Anteprima Dopo decenni d'attesa sbarca finalmente al cinema Wonder Woman, prima supereroina ad avere un lungometraggio interamente dedicato. Weekend importante, quello di Patty Jenkins, pronta a diventare la prima regista donna a sfondare il botteghino internazionale grazie a Wonder Woman. Previsioni alla mano la pellicola DC Comics conquisterà il botteghino a stelle e strisce con una novantina di milioni di dollari incassati in 72 ore, garantendo immediatamente un futuro alla prima storica supereroina del Cinema ad aver avuto un lungometraggio interamente dedicato.

Ebbene a detta dell'Hollywood Reporter proprio Patty Jenkins dirigerà Wonder Woman 2, con la splendida Gal Godot ovviamente confermatissima negli abiti della principessa Diana. Rumor alla mano la pellicola non sarà più ambientata nel passato, come avvenuto con il primo capitolo, bensì nel presente, in modo da potersi probabilmente collegare all'universo Justice League che prenderà vita a novembre.

Prima di girare Wonder Woman 2 la Jenkins potrebbe tornare dietro la macchina da presa per un film a basso budget, interpretato da Chris Pine e tratto da uno scritto di Sam Sheridan, marito della regista.

Fonte: Comingsoon.net