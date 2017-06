Top Gun: Maverick, Tom Cruise annuncia il titolo del sequel

Di Federico Boni venerdì 2 giugno 2017

Top Gun si intitolerà Top Gun: Maverick.

A breve in sala con La Mummia, Tom Cruise ha annunciato il titolo del sequel di Top Gun, da girare probabilmente nel 2018. Top Gun: Maverick. Questo il titolo, ovviamente legato al protagonista della pellicola, Pete "Maverick" Mitchell, interpretato nel 1986 dallo stesso Cruise.

“Non volevo che s’intitolasse Top Gun 2, non volevo un numero. Avremo gli stessi toni del primo film, davvero. Stilisticamente sarà la stessa cosa. Avremo la stessa colonna sonora di Harold Faltermeyer. Gli aviatori torneranno. Il bisogno della velocità, avremo delle grandi macchine, veloci. Sarà un film di competizione come il primo, e sarà fatto col medesimo tono, ma con una progressione per Maverick".

Top Gun 2, Tom Cruise annuncia il via alle riprese per il 2018 - Joseph Kosinski regista? Tom Cruise conferma l'imminente via alle riprese di Top Gun 2. Joseph Kosinski regista?

In cabina di produzione di nuovo spazio a Jerry Bruckheimer, con Joseph Kosinski, regista di Tron: Legacy e di Oblivion, sci-fi interpretato proprio da Cruise, tra i favoriti per sedersi in cabina di regia al posto di Tony Scott, morto suicida nel 2012. Uscito nel 1986, Top Gun vinse un premio Oscar per l'iconica canzone "Take My Breath Away". Confermato il ritorno di Val Kilmer.

Fonte: Comingsoon.net