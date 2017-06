Sole di Mezzanotte di Jo Nesbø diventa film con Francesco Carrozzini alla regia

Di Federico Boni sabato 3 giugno 2017

Francesco Carrozzini fa il suo esordio alla regia con Sole di Mezzanotte di Jo Nesbo.

Cattleya si è aggiudicata i diritti cinematografici del thriller di Jo Nesbø “Sole di Mezzanotte”, da cui verrà sviluppato e prodotto un film destinato al mercato internazionale. Il film verrà diretto da Francesco Carrozzini, fotografo e filmmaker nonché figlio di Franca Sozzani, visto lo scorso anno al Lido di Venezia con il documentario “Franca: chaos and creation”, dedicato proprio alla madre recentemente scomparsa.

“Quando ho letto per la prima volta “Sole di Mezzanotte” di Nesbo, sono stato travolto dalla complessità del protagonista , Ulf, un uomo per natura buono ma costretto a compiere cattive azioni per salvare la sua vita e quelle delle persone che ama. L’esplorazione di questa tensione, unita allo straordinario e ultraterreno scenario della costa norvegese mi ha subito spinto a voler portare questo libro sul grande schermo”.

Venezia 2016, Franca: Chaos and Creation - Recensione in Anteprima Franca Sozzani celebrata dal figlio Francesco Carrozzini nell'agiografico doc Franca: Chaos and Creation.

Queste le prime parole di Carrozzini, che farà così il suo esordio registico in un lungometraggio. Il romanzo racconta le vicende di Ulf, un giovane uomo che deve attraversare tutta la Norvegia per sfuggire alle conseguenze del suo passato criminale. “Sole di Mezzanotte”, che mette in luce le torbide attività della malavita di Oslo, è stato elogiato dai critici di New York Times, The Washington Post e The Guardian ed è stato inserito dal Los Angeles Times nella lista dei best seller. Riccardo Tozzi, Amministratore Delegato di Cattleya, aggiunge: