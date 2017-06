Box Office Italia 9 giugno, i Pirati inseguono La Mummia

In attesa de La mummia, è sempre Jack Sparrow a guidare il box office italiano.

Primato confermato al box office italico per La Mummia, in testa anche ieri con altri 285.191 euro in saccoccia. Seconda piazza con 186.869 euro per I Pirati dei Caraibi 5, con Wonder Woman medaglia di bronzo a quota 116.504 euro. Stacco netto di incassi, fuori dal podio, con Quando un Padre 4° a quota 17.951 euro.

Ad un niente in 5° posizione Fortunata, con 17.129 euro, seguito dagli 8.746 euro di Quello che so di Lei, dai 7.116 euro di Tutto quello che vuoi, dai 5.480 euro di Nocedicocco e dai 5.236 euro di Sognare è vivere, esordio alla regia di Natalie Portman.



Box Office Italia 8 giugno La Mummia subito in testa

Primato immediato per La Mummia Universal, uscito ieri nelle sale d'Italia. 258.447 euro all'esordio per la pellicola con Tom Cruise, riuscito a detronizzare Pirati dei Caraibi 5 dopo due settimane di dominio. Titolo Disney che ha raggiunto i 9.470.502 euro totali, diventando così il sesto miglior incasso italiano del 2017.

3° piazza con 90.820 euro per Wonder Woman, in Italia assai deludente, seguito dai 62.710 euro di Baywatch e dai 12.443 euro di Quando un Padre. Incassi miseri, va detto, con Fortunata a quota 12.105 euro e Il diritto di Contare clamorosamente tornato in Top10 con 7.948 euro. Chiusura di chart con i 5.917 euro di Quello che so di lei, i 3.734 euro di Tutto quello che vuoi e i 3.714 euro di Nocedicocco. Briciole, come detto.



Box Office Italia Pirati dei Caraibi 5 batte Wonder Woman e Baywatch

Non è stato uno spumeggiante primo weekend di giugno, quello vissuto al botteghino italiano. Colpa delle due new entry principali, tutt'altro che eccezionali. Pirati dei Caraibi 5 ha così mantenuto la vetta, arrivando ad un totale di 8.575.783 euro. Oltre 500 copie e solo 1.087.223 euro all'esordio in 4 giorni per Wonder Woman, che non ha fatto faville come negli States. Suicide Squad, l'agosto scorso, partì con 1.928.000 euro in 48 ore, mentre Batman V Superman: Dawn of Justice, nel marzo 2016, con 4.136.000 euro.

Poco meno di 300 sale e 691.787 euro in tasca per Baywatch, che in quanto a media per sala ha fatto meglio della supereroina DC, mentre Fortunata di Sergio Castellitto ha sfondato il muro del milione e mezzo. Sopra i 113.000 euro troviamo Quello che so di lei, con Nocedicocco - il Piccolo drago a quota 103.949 euro. Sopra i 400.000 euro si fanno spazio gli squali di 47 metri, con Scappa - Get Out finalmente oltre il milione e Alien: Covenant a quota 2 milioni e mezzo. Saluta la chart Guardiani della Galassia 2, con 7.119.940 euro.

Weekend variegato anche il prossimo grazie alle uscite di Sognare è vivere di Natalie Portman, Teen Star Academy, Due uomini, quattro donne e una mucca depressa, Sieranevada, Quando un Padre, Maria per Roma, Un appuntamento per la sposa e soprattutto La Mummia.