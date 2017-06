Film italiani, novità: Fabio De Luigi in Metti la nonna nel freezer, finite le riprese di Riccardo va all'inferno

Di Mr. Odo lunedì 5 giugno 2017

L'attore dovrebbe recitare nella nuova commedia Indigo Film. Intanto Roberta Torre ha finito di girare il suo nuovo film.

Il premio: prossimamente si girerà tra Roma, l'Alto Adige e la Danimarca il nuovo film diretto da Alessandro Gassmann, interpretato da Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Matilda De Angelis e lo stesso regista. Il film, prodotto da Fulvio e Federico Lucisano, racconta il viaggio dall'Italia a Stoccolma di Giovanni Passamonte (Proietti), uno scrittore di fama internazionale, futuro premio Nobel, che, a causa della sua paura di volare, per ritirare il premio decide di andare in macchina fino alla capitale svedese. Insieme a lui partono il suo assistente Rinaldo (Papaleo) e con i suoi due figli Oreste (Gassmann) e Lucrezia (Foglietta).

Metti la nonna nel freezer: il 19 giugno sarà battuto il primo ciak della commedia prodotta da Indigo Film, diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi alias Inception. Secondo Askanews faranno parte del cast del film Fabio De Luigi, Miriam Leone, Marina Rocco, Barbara Bouchet e Lucia Ocone.

Riccardo va all'inferno: settimana scorsa sono terminate a Roma le riprese del film di Roberta Torre, con Massimo Ranieri, Sonia Bergamasco, Silvia Gallerano, Silvia Calderoni, Teodoro Giambanco, Michelangelo Dalisi, Ivan Franek, Matilde Diana e Tommaso Ragno. Il film, scritto dalla regista insieme a Valerio Bariletti, racconta la storia di Riccardo Mancini (Ranieri), un uomo che esce dall'ospedale psichiatrico giudiziario dove ha trascorso lunghi anni per un delitto avvolto nel mistero, ben deciso a vendicarsi e conquistare il Potere all'interno della sua famiglia malavitosa. Riccardo non ha scrupoli nello sbarazzarsi dei suoi fratelli, ma non ha fatto i conti con la vera anima nera della famiglia: la potente Regina Madre (Sonia Bergamasco). Il film, un musical nero e psichedelico che attraversa Shakespeare, ambientato in una Roma mai vista, spettrale e pop, si avvale delle musiche originali di Mauro Pagani.