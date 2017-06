Un appuntamento per la sposa: trailer italiano, foto e locandina del film di Rama Burshtein

Di Pietro Ferraro lunedì 5 giugno 2017

Un appuntamento per la sposa: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Rama Burshtein nei cinema italiani dall'8 giugno 2017.

Il prossimo 8 giugno arriva nei cinema italiani la commedia israeliana Un appuntamento per la sposa (Through The Wall), che racconta di un 32enne ebrea ortodossa che piantata dopo una promessa di matrimonio decide di andare avanti con i preparativi fiduciosa di trovare un marito in tempo per le nozze.

Il film diretto dalla regista Rama Burshtein (La sposa promessa) è interpretato da Noa Koller, Oz Zehavi, Amos Tamam e Ronny Merhavi.





Michal ha 32 anni. Dodici anni fa ha abbracciato la fede in Dio e ora sta per sposarsi. Un mese prima del grande evento, durante i preparativi del matrimonio, il futuro sposo le confessa di non essere innamorato di lei. Michal è sconvolta, ma non vuole per nessun motivo tornare alla vita da single, piena di appuntamenti e delusioni. Anzi, vede tutto ciò un’opportunità di cambiamento e crede che sarà aiutata da Dio che è buono e dolce. Ha un mese per mettere alla prova la sua fede e realizzare il suo sogno: “Ho il luogo, il vestito, l’appartamento. Dio mi troverà sicuramente un marito!”.

NOTE DI REGIA

Il titolo in inglese "Through The Wall" ovvero: attraverso il muro. Per poterlo fare devi credere al cento per cento che sia possibile perché se sei convinto solo al 99.9%, fallisci e ti rompi la testa. “Un appuntamento per la sposa” è una commedia intelligente, brillante e invitante. Dovrebbe alleggerire l’anima e dare forza perché Michal non è ossessionata dal matrimonio ma vuole combattere la disperazione e far vincere il bene. Personalmente sono consapevole che mi manca un po’ di fiducia nel “bene” che vince sul “male”. Per avere piena fiducia in un’azione, a volte devi dedicare l’anima a quell’azione. Andare in cima al trampolino più alto, chiudere gli occhi e saltare nel vuoto anche se non sei sicura che nella piscina ci sia l’acqua. [Rama Burshtein]