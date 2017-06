Maria per Roma: trailer, foto e poster del film di Karen Di Porto

Di Pietro Ferraro lunedì 5 giugno 2017

Maria per Roma: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla comemdia di Karen Di Porto nei cinema italiani dall'8 giugno 2017.

L'8 giugno Bella Film porta nei cinema, Maria per Roma, opera prima diretta e sceneggiata da Karen Di Porto. Il film, interpretato dalla stessa regista con Mia Benedetta, Bruno Pavoncello, Andrea Planamente e Daniela Virgilio è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2016.





Una ragazza e il suo cane affrontano in Vespa una giornata romana come tante rincorrendo passato e futuro in un presente incerto e surreale. Tanti personaggi compongono questo caotico affresco della città di Roma con le sue solitudini estrose e frammentate, con i suoi luoghi di incanto che ospitano turisti e romani, in una frenesia che troppo spesso si traduce in immobilità...mentre la Città Eterna nella sua magnificenza disinteressata osserva i suoi abitanti trarre dal turismo gli ultimi frutti della sua vecchia gloria.

NOTE DI REGIA

L’idea del film è nata alcuni anni fa quando al termine di una giornata terrificante ho visto la possibilità di raccontare Roma attraverso la giornata di un solo personaggio. Attingendo anche alla mia storia personale ho provato a restituire le contrastanti spinte della città ricordando umori e conflitti, bellezza e fatica, antichità e senso di vuoto, caparbietà e approssimazione. L’unico modo possibile per raccontare questa storia mi è parso fin dall’inizio quello di costruire il progetto insieme agli amici di sempre, veri protagonisti del mio quotidiano. Attori e non con i quali ho condiviso negli anni sforzi vani, soddisfazioni nascoste, amore per il teatro e divertimento. La speranza è che questo affresco così personale possa arrivare ai tanti che combattono quotidianamente cercando di superare i limiti ambientali e interni mantenendo sulla vita uno sguardo affettivo. [Karen Di Porto]

L'attrice, sceneggiatrice e regista romana Karen Di Porto debutta alla regia nel 2011 con il corto grottesco "Nicolino" presentato al Museo Macro di Roma. Con

"Cesare", secondo cortometraggio, vince diversi premi a festival, tra cui il

Festival Arcipelago, il corto Dorico ed è finalista ai Nastri D’Argento. Maria per Roma è il suo primo lungometraggio.