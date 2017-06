Barry Seal - Una storia americana: trailer italiano e poster del film con Tom Cruise

Di Pietro Ferraro martedì 6 giugno 2017

Barry Seal: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico di Doug Liman nei cinema italiani dal 14 settembre 2017

Il regista Doug Liman (The Bourne Identity, Mr. e Mrs Smith) e Tom Cruise (La Mummia) tornano a collaborare dopo Edge of Tomorrow – Senza Domani per un biopic targato Universal Pictures dal titolo Barry Seal - Una storia americana (American Made) in arrivo nei cinema italiani il 14 settembre 2017.

La pellicola racconta le tanto incredibili quanto vere peripezie di Barry Seal, pilota truffaldino che si è ritrovato inaspettatamente reclutato dalla CIA per guidare sotto copertura una delle più importanti operazioni della storia degli Stati Uniti. Barry Seal è stato un pilota per la compagnia aerea degli Stati Uniti TWA prima di essere licenziato nel 1974. Ha iniziato con il contrabbando di droga per il cartello di Medellín prima di essere arrestato e diventare un informatore per il Dipartimento Antidroga (DEA). Il titolo originale "Mena" era un riferimento all'aeroporto di Mena, Arkansas, dove Barry Seal ha lavorato.

Le riprese del film sono state funestate da una tragedia nel settembre del 2015, quando un incidente aereo ha ucciso due membri della troupe. L'aereo era in rotta verso l'aeroporto Enrique Olaya Herrera di Medellin, quando si è imbattuto nel maltempo che ha causato l'incidente. È stato poi annunciato a perdere la vita erano stati i piloti Carlos Berl e Alan Purwin, fondatori della "Helinet Aviation", compagnia che fornisce tecnologia di sorveglianza aerea al governo e alle forze dell'ordine. Un altro pilota, Jimmy Lee Garland, è stato ferito gravemente e trasportato in un ospedale locale.

Il cast del film, scritto da Gary Spinelli, è completato da Domhnall Gleeson, Sarah Wright, E. Roger Mitchell, Jesse Plemons, Lola Kirke, Alejandro Edda, Benito Martinez, Caleb Landry Jones e Jayma Mays. “Barry Seal – Una storia americana” (American Made) è prodotto da Imagine Entertainment, società del produttore vincitore del Premio Oscar Brian Grazer (A Beautiful Mind), da Cross Creek Pictures di Brian Oliver (Il Cigno Nero - Black Swan) e Tyler Thompson (Everest), da Quadrant Pictures di Doug Davison (The Departed – Il Bene e Il Male) e da Kim Roth (Inside Man).