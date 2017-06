Resident Evil: il logo della Umbrella Corporation utililizzato per un centro medico vietnamita

martedì 6 giugno 2017

Il logo della spietata corporazione "Umbrella Inc." diventa il simbolo di un centro medico vietnamita.

Nel centro di Ho Chi Minh, in Vietnam, il "Medicare Skin Centre" espone un logo che sembra esattamente quello della malvagia "Umbrella Corporation" di Resident Evil. La fittizia società di bioteconologia Umbrella nel franchise Resident Evil è un gigantesco conglomerato, leader assoluto nel settore internazionale di prodotti farmaceutici e medicali, nonché un'operazione top-secret nella progettazione di armi genetiche e biologiche. Non è esattamente qualcosa di tranquilizzante per un centro medico, ma l'azienda afferma che nonostante il logo sia particamente identico si tratta solo di una coincidenza.

L'utente Reddit Gentlemansincebirth ha sottolineato che il logo Umbrella è mostrato in modo prominente in tutto il suo sito web del centro medico, come ci si aspetterebbe da qualsiasi logo. Ma è abbastanza divertente vedere il logo "malvagio" vicino a dipendenti e pazienti sorridenti, come peraltro accadeva in un primo momento alla facciata pubblica della Umbrella.

Sullla pagina Facebook di Medcare sostengono di essere rimasti sorpresi di tutta l'attenzione che hanno ricevuto, aggiungendo di aver assunto un esterno per progettare il loro logo. L'azienda rifersice che stanno lavorando internamente per capire come sia potuto accadere a trovare rapidamente una soluzione in modo da poter tornare ad aiutare i propri pazienti.











