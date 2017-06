Stasera in tv: "Focus - Niente è come sembra" su Canale 5

Di Pietro Ferraro martedì 6 giugno 2017

Cnale 5 stasera propone "Focus - Niente è come sembra", commedia "crime" del 2015 diretta Glenn Ficarra e John Requa e interpretata da Will Smith, Margot Robbie e Rodrigo Santoro.





Cast e personaggi

Will Smith: Nicky Spurgeon

Margot Robbie: Jess Barrett

Rodrigo Santoro: Garriga

Gerald McRaney: Ownes

BD Wong: Liyuan

Robert Taylor: McEwen

Adrian Martinez: Farhad

Doppiatori italiani

Sandro Acerbo: Nicky Spurgeon

Domitilla D'Amico: Jess Barrett

Gianfranco Miranda: Garriga

Paolo Buglioni: Ownes

Luigi Ferraro: Farhad





Trama e recensione

Nicky (Will Smith) è un esperto maestro nel depistaggio, che si ritrova coinvolto

sentimentalmente con un’aspirante criminale, Jess (Margot Robbie). Mentre Nicky cerca di insegnarle i trucchi del mestiere, il rapporto tra i due diventa molto intimo, col risultato che Jess viene allontanata brutalmente. Tre anni dopo, l’ex fiamma, ormai compiuta femme fatale, si presenta a Buenos Aires in occasione di una corsa automobilistica molto rischiosa. Nel bel mezzo di quest’ultima pericolosissima missione di Nicky, lei rischierà di mandare all’aria i suoi piani...ed il consumato truffatore potrebbe trovarsi in seria difficoltà.

Curiosità



Apollo Robbins, soprannominato ‘Il Ladro Gentiluomo’, ha prestato la sua consulenza ideando e coreografando i movimenti delle mani per originali inganni e furti.



Margot Robbie era in vacanza con suo fratello su un'isola in Croazia quando ha ricevuto la chiamata per un provino per il film. È arrivata all'albergo alle 6 del mattino e il suo volo era previsto quello stesso giorno. Ha fatto i bagagli in venti minuti, ha preso un aliscafo per l'isola principale, poi un autobus per l'aeroporto. Ha aspettato in aeroporto per sei ore, ha preso un volo per la Francia dove ha aspettato altre sei ore prima di arrivare a New York. Quando è arrivava a New York ha scoperto che il suo bagaglio era andato smarrito e lei indossava solo un paio di pantaloncini denim e una camicia ed era senza trucco. Tuttavia è arrivata all'audizione in tempo, ma Will Smith era invece in ritardo. Quando Smith è arrivato scusandosi e dicendo che "Veniva dal Queens", Robbie frustrata gli ha risposto: "Sì? Beh io arrivo da un'isola al largo della Croazia e sono arrivata qui in tempo". L'attrice ritiene che quella risposta stizzita le abbia fatto vincere il ruolo.



Margot Robbie e sua madre, Sarie, hanno insegnato a Will Smith a nuotare sul set del film.



Il film originariamente doveva essere interpretato da Ryan Gosling e Emma Stone, ma entrambi hanno declinato. Dopo che Ryan Gosling ha rinunciato, il ruolo è stato offerto a Brad Pitt, ma anche lui ha rifiutato, e Ben Affleck che si è poi sganciato per altri impegni.



Al comico Artie Lange è stato offerto un ruolo nel film attraverso un SMS mentre presentava il suo talk show sportivo di tarda notte. La notte successiva, ha rifiutato il ruolo e nel farlo ha distrutto Will Smith e la sceneggiatura del film perché il personaggio che avrebbe dovuto interpretare era "un persiano di 200 chili" chiamato "Fatass Farhad". Una reazione simile l'ha avuta anche il comico Omid Djalili che non era altresì disposto a mettere su il peso richiesto per il personaggio.



Michelle Williams, Jessica Biel, Rose Byrne e Olivia Munn sono state considerate per sostituire Kristen Stewart prima che il ruolo andasse a Margot Robbie.



Dopo che il cast iniziale ha abbandonato, Ben Affleck e Kristen Stewart hanno assunto i ruoli principali. Più tardi Affleck ha abbandonato a causa di altri impegni, poi Will Smith ha firmato per il progetto e a quel punto anche la Stewart ha abbandonato. Voci parlavano di una defezione della Stewart per la differenza di età tra lei e Smith (ma lei e Margot Robbie, che poi ha preso il ruolo, sono nate nello stesso anno).



Questo è il primo film in cui Will Smith e Margot Robbie recitano insieme. Il secondo è Suicide Squad (2016).



Le scene della corsa in pista in questo film non si sono svolte a Buenos Aires come la trama implica. Le sequenze in pista sono state in realtà girate preso il NOLA Motorsports Park, una struttura di corse automobilistiche situata appena fuori New Orleans, a Avondale in Louisiana. Le vetture utilizzate per le riprese sono state fornite da team automobilistici IndyCar come Andretti Autosport e Rahal Letterman Lannigan Racing. Queste sono le stesse vetture e squadre che corrono nell'indianapolis 500.



L'auto sportiva rossa e nera di Nicky è una Peugeot RCZ.



Nella scena in cui a Margot Robbie viene insegnato nel centro di New Orleans, l'artista della prestidigitazione Apollo Robbins può essere visto sullo sfondo all'inizio di questa scena.



Rosamund Pike e Jennifer Lawrence sono state entrambe in lizza per il ruolo principale.



Il primo piano dell'orologio di Nicky, dopo aver ricevuto il messaggio "Sei bruciato" in hotel, lo mostra come un cronografo "Piaget Polo FortyFive". Al momento delle riprese questo modello aveva un prezzo di listino di circa 19.000$.



Il film costato 50 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 159.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Nick Urata (Paddington, Mr. Cobbler e la bottega magica). Urata e i registi Glenn Ficarra e John Requa hanno collaborato anche per Colpo di fulmine - Il mago della truffa e Crazy, Stupid, Love.

La canzone che accompagna i titoli di coda, "The Windmills of Your Mind", è stata utilizzata anche in Il caso Thomas Crown (1968) e nel suo remake Gioco a due (1999).



TRACK LISTINGS

1. I’m A Manchild – Bruno Hovart

2. Sofa Rockers (Richard Dorfmeister Remix) – Sofa Surfers

3. Please! – Edward Sharpe & The Magnetic Zeros

4. Wind It Up – Stooges Brass Band

5. You Don’t Have To Worry (Guts Remix) – Doris & Kelley

6. Meet Me In The City – Junior Kimbrough

7. Gimme Danger – Iggy & The Stooges

8. Chorra – Los Mareados

9. La Espada De Cadorna – Mauro Alberelli, Fernando Diego Barreyro, Maria Carla Flores, Fermin Echeveste, Manuel Gonzalez Aguilar, Mateo Gonzalez Aguilar and Carlos Maximiliano Russo

10. Gerli Hood – Ivan Diaz Mathe, Jorge Estenbenet, Sebastian Martinez, Francisco Olivero, Daniel Michel, Juan Manuel Meyer and Gala Iglesias Brickles featuring Camilo Castaldi Lira and Alberto Manuel Rodriguez

11. Corazon De Piedra (Te Amo) – Alejandro Medina

12. White Bird – It’s A Beautiful Day

13. Love Makes The World Go Round – Barbara Lewis

14. Focus (Love Theme) – Nick Urata

Per ascoltare altre tracce della colonna sonora clicca QUI.