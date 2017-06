Wonder Woman: nuova action figures Hot Toys di Gal Gadot "Amazzone guerriera"

Di Pietro Ferraro martedì 6 giugno 2017

La splendida Gal Gadot nei panni dell'amazzone Diana in una nuova action-doll Hot Toys ispirata al cinecomic "Wonder Woman".

Wonder Woman ha debuttato nei cinema italiani in un film in solitaria davvero strepitoso, anche se ci sono state recensioni meno entusiastiche sul fronte italiano dove in qualche caso si è arrivati addirittura a denigrare gli effetti speciali del film (!!). Tanto per la cronaca gli effetti speciali di Wonder Woman sono stati curati dalla britannica Double Negative che non sono di certo gli ultimi arrivati (3 premi Oscar per Inception, Interstellar e Ex Machina). La "DNeg" ha realizzato inoltre effetti visivi per Batman v Superman, Dunkirk e dell'imminente reboot La Mummia. La società con sede a Londra ha anche lavorato alla saga di Harry Potter, alla trilogia del Cavaliere oscuro di Nolan, ai cinecomic Captain America: Il primo vendicatore, L'uomo d'acciaio, Ant-Man e al reboot Godzilla. Ultimo dettaglio non trascurabile il supervisore degli effetti visivi di Wonder Woman è Bill Westenhofer, vincitore di due premi Oscar per Vita di Pi e La bussola d'oro.

A proposito degli effetti visivi un plauso alla creazione dell'iconica Themyscira, l'isola che ha dato i natali a Wonder Woman e dove abbiamo potuto vedere Diana che si addestra da bambina fino a diventare la splendida e letale amazzone che salverà il mondo dalla guerra. Ad un certo punto Gal Gadot viene mostrata in un costume da amazzone guerriera che è lo stesso costume cui si sono ispirati gli artisti di Hot Toys, che ha recentemente annunciato una nuova spettacolare action-doll, la seconda dedicata alla nuova Wonder Woman dell'Universo Esteso DC.

La nuova figure "Wonder Woman (Training Armor Version)" è realizzata in scala 1/6 (29cm di altezza per oltre 17 punti di articolazioni). La testa scolpita con la consueta maestria mostra una somiglianza impressionante con la controparte da grande schermo. La figure è dotata di un set di mani, un assortimento di armi come la mitica spada "Ammazzadei" delle Amazzoni completa di basamento come quello visto nel film, uno scudo, arco e frecce e gli iconici "Braccialetti della Sottomissione". Nella confezione è incluso anche uno sfondo basato sugli splendidi scenari naturali di Themyscira.

Trovate la nuova figure di Wonder Woman sul sito Sideshow e a questo link italiano.