Disaster Coast to Coast: su Cielo il nuovo ciclo di disaster movies - Programmazione

Di Mr. Odo martedì 6 giugno 2017

Dal 7 giugno al 19 luglio Cielo propone sette film, di cui cinque prime tv, dedicate ai disaster movie.

Questa estate Cielo (canale 26 DTT, canale 126 Sky, canale 19 TivùSat) terrà compagnia agli appassionati di disaster movies proponendo ogni mercoledì in prima serata (star alle 21.15) un ciclo di film dedicato alle invasioni aliene, ai terremoti devastanti, alle eruzioni vulcaniche, ai tornadi e ai cicloni incontrollabili, ambientati sulle due coste degli Stati Uniti. La serie di film, che manco a dirlo si chiama Disaster Coast to Coast, è composto da cinque prime tv, Battle of Los Angeles, Disaster Zone: vulcano a New York, Massima Allerta: tornado a New York, Super Cyclone, Metal Tornado, e da altri due film, Aftershock - Terremoto a New York e San Andreas Quake.



DISASTER COAST TO COAST PROGRAMMAZIONE

– in 1a TV, di Mark Atkins con Nia Peeples - 7 giugno - 21.15: la trama prende le mosse in un ipotetico 1942 con l’individuazione, nel cielo di Los Angeles, di un oggetto volante non identificato da parte delle forze armate americane. 70 anni dopo gli alieni sono pronti a “ricambiare la visita”, invadendo la città californiana.

Aftershock – Terremoto a New York (1998) - di Terry Ingram con Greg Evigan, Melissa Sue Anderson - 14 giugno - 21.15: New York vive attimi di terrore quando un forte terremoto scuote l’intera città, mettendone a rischio la sopravvivenza. Un manipolo di temerari, tra cui il capo dei vigili del fuoco, cerca di mettere in atto un piano di emergenza nel tentativo di salvare la popolazione.

Disaster Zone: vulcano a New York (2006) – in 1a TV, di Robert Lee, Robert Zemeckis con Costas Mandylor, Alexandra Paul - 21 giugno - 21.15: al centro del film le indagini sui motivi della forte scossa sismica che accompagna l’eruzione vulcanica nel sottosuolo della Grande Mela.

Massima allerta: tornado a New York (2008) - in 1a TV, di Tibor Takács con Nicole de Boer, Sebastian Spence - 28 giugno - 21.15: a mettere a rischio la città di New York sono un violento ciclone e le tempeste elettriche che ne derivano

San Andreas Quake (2015) - di John Baumgartner con Jhey Castles, Jason Woods, Grace Van Dien - 5 luglio - 21.15: a Los Angeles un terremoto di magnitudo 12,7 rischia di far collassare l’intera città

Super Cyclone (2012) - in 1a TV - di Liz Adams - 12 luglio - 21.15: un ciclone di proporzioni bibliche a sconvolgere l’intera costa orientale americana.

Metal Tornado (2011) – in 1a TV - di Gordon Yang - 19 luglio - 21.15: la città di Philadelphia è attraversata da un inarrestabile tornado, che si autoalimenta con tutto ciò che è metallico.