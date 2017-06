Grosso Guaio a Chinatown: trailer del gioco da tavolo ispirato al film

Di Pietro Ferraro mercoledì 7 giugno 2017

Disponibile in pre-ordine il gioco da tavolo del cult anni '80 "Grosso Guaio a Chinatown".

BTiLC_PreOrder trailer from Flipside on Vimeo.

Disponibile un trailer del gioco da tavolo del cult anni '80 Grosso Guaio a Chinatown. Il gioco è nelle fasi finali di sviluppo, con pre-ordini disponibili ora per la versione deluxe e una versione base. Il gioco è ovviamente basato sull'omonimo cult di John Carpenter ed è stato creato da Chris Batarlis e Boris Polonsky. Il trailer illustra davvero molto bene il gioco che sembra bizzarro e intrigante tanto quanto il film.

Polonsky e Batarlis descrivono il gioco attraverso il video pubblicato sulla pagina Vimeo.

Il gioco da tavolo "Grosso Guaio a Chinatown" vi trasporta in una scatenata avventura in cui sperimenterai il mondo sotterraneo esotico e mistico di Chinatown. Tu e fino ad altri 3 giocatori (1-6 nella versione Deluxe) vestirete i panni degli iconici eroi del film come Jack, Gracie, Egg e il resto della banda .

Il gioco si avvicina ancor più al concept del film dando a ciascun personaggio abilità uniche. Ogni personaggio utilizza i propri talenti e abilità per intraprendere varie missioni in tutta Chinatown. I giocatori lavorano insieme per guadagnare "Chi" e crescere in audacia durante la preparazione alla battaglia finale con Lo Pan, le Tre tempeste e un mucchio di altri nemici. Palonsky e Batarlis sembrano voler andare oltre l'aspetto ludico puntando ad una vera e propria "esperienza cinematografica".

La versione base del gioco contiene l'area gioco a due lati, un libro missioni, 40 miniature pazzesche (che da sole valgono l'acquisto del gioco), 38 dadi stampati, 6 carte eroe, 5 carte boss, 168 carte e decine di gettoni e contrassegni in plastica. Per quanto riguarda la versione deluxe include una scatola metallica dorata in edizione limitata, 7 missioni aggiuntive, 38 carte aggiuntive, dadi personalizzati, l'aggiunta di un sesto giocatore e una scheda alternativa di Lo Pan.

Trovate il gioco da tavolo di "Grosso Guaio a Chinatown" in pre-ordine QUI.