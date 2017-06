Unearthed, Doug Liman alla regia del film

Di Federico Boni giovedì 8 giugno 2017

Ancora inedito in libreria, Unearthed diverrà film con il regista di Edge of Tomorrow.

Chaos Walking, Doug Liman alla regia della saga editoriale di Patrick Ness Doug Liman porta al cinema La Fuga, primo capitolo della trilogia young adult Chaos Walking. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, la Sony Columbia Pictures ha acquisito i diritti cinematografici di Unearthed, romanzo young adult di prossima uscita scritto da Amie Kauffman e Meagan Spooner. Un fantasy sci-fi descritto come Tomb Raider che incontra Indiana Jones nello spazio.

In cabina di regia spazio a Doug Liman (Jumper, The Bourne Identity), con Jez e John Henry Butterworth (Spectre) sceneggiatori. I tre hanno già collaborato con Edge of Tomorrow e Fair Game. Unearthed uscirà nelle librerie d'America nel 2018. Il film sarà prodotto da Tyler Thompson di Cross Creek Pictures, stessa società che ha prodotto American Made, film in uscita a settembre diretto proprio da Liman e con Tom Cruise mattatore.

Doug, che ha nel corso degli ultimi due anni abbandonato prima Gambit e poi Justice League Dark, dirigerà per la Lionsgate anche Chaos Walking, altra saga young adult, con Daisy Ridley mattatrice.

Fonte: Comingsoon.net