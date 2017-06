Wrong Answer, Ryan Coogler ritrova Michael B. Jordan

Di Federico Boni giovedì 8 giugno 2017

Non solo Black Panther. Ryan Coogler regista per Michael B. Jordan anche in Wrong Answer.

Hamilton, Ryan Coogler porta il musical al cinema? L'hip-hop che incrocia la rivoluzione americana. Hollywood guarda con interesse al musical Hamilton. Squadra che vince non si cambia. Dopo Prossima fermata Fruitvale Station, Creed - Nato per combattere e l'imminente Black Panther della Marvel, Ryan Coogler e Michael B. Jordan gireranno un altro film insieme. Wrong Answer, il titolo, tratto da una storia vera scritta da Rachel Aviv per il New Yorker nel 2014.

Progetto New Regency, il film porterà in sala lo scandalo di undici insegnanti di una scuola pubblica di Atlanta, condannati per estorsione e incarcerati per aver dato vita ad un vero e proprio giro di test scolastici falsificati. Jordan sarà Damany Lewis, uno degli 11 insegnanti. La storia esplorerà non solo lo scandalo ma anche le motivazioni che portarono gli insegnanti a credere che barare fosse l'unico modo per salvare la scuola. A sceneggiare il tutto Ta-Nehisi Coates.

Riprese imminenti, con Black Panther, prossimo film della coppia, pronto ad uscire in sala il 16 febbraio del 2018. Sul set Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Forest Whitaker, Andy Serkis, Letitia Wright, Winston Duke, Florence Kasumba, Sterling K. Brown e John Kani, con Joe Robert Cole allo script.

Fonte: Comingsoon.net